Mme BenghEbrit, dans un entretien exclusif : «La réorganisation du Bac, pas pour 2018»

«Le maintien, avec amélioration, du système d’évaluation est nécessaire pour l’heure.»

«C’est la fédération des efforts et la mise à profit de l’intelligence collective des acteurs qui permettent à l’institution éducative de jouer pleinement son rôle.»



L’introduction des technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement à l’école est inscrite, elle aussi, au chapitre des priorités. Au-delà de son utilité, ce passage à l’école numérique n’est pas exempt de risques à même de faire perdre le goût de l’effort à l’élève et modifier, à terme, en profondeur la nature du métier d’enseignant, sans compter un suivi parental devant être plus appliqué. L’équilibre à cette équation à plusieurs variables est-il possible?

Les élèves de la génération actuelle ont grandi avec les technologies numériques. Les appareils numériques font partie de leur quotidien en dehors de l'école. Grâce aux TIC, les enfants peuvent désormais accéder à une multitude d'informations, de contenus et de ressources ; notre rôle est de les orienter. Alors que les nouvelles technologies tiennent une place prépondérante dans le quotidien des élèves à la maison, les professeurs doivent essayer d'exploiter ce phénomène pour optimiser l'apprentissage en salle de classe et à la maison. Les élèves n'apprennent plus de la même manière qu'auparavant et les professeurs doivent adapter leurs méthodes d'enseignement en conséquence. L’introduction des TIC permet une amélioration à différents niveaux : participation, motivation, apprentissage autonome, présence et ponctualité des élèves, ainsi que l’allongement de leur temps d'apprentissage. Le rôle du professeur doit s'adapter aux nouvelles méthodes d'apprentissage : enseignement à distance, «classes inversées ou salles de classes à l'envers»... Mais disons-le tout net, toutes les technologies du monde ne pourront pas remplacer l’enseignant qui, néanmoins, a obligation de s’adapter.



Votre réforme, madame la ministre, porte aussi sur le BAC et l’obligation du résultat qu’il véhicule. Est-ce possible de mettre 80% des élèves au niveau du baccalauréat (et non mettre le baccalauréat au niveau de 80 % des élèves), comme disait Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre français de l’Education?

Afin d’améliorer le taux de réussite à l’examen du Baccalauréat qui est un passeport pour l’entrée à l’université après au moins 12 années d’études, il faudrait à notre sens améliorer l’enseignement de base, c’est la raison pour laquelle nous priorisons le primaire que nous considérons comme essentiel dans la construction d’un socle de connaissances et de compétences. Ces compétences si elles ne sont pas acquises au primaire, beaucoup d’apprenants accéderont à l’enseignement supérieur grâce – en grande partie — au bachotage.

Le déroulement des épreuves du Baccalauréat se présente, actuellement, sous la forme d’un examen national ressemblant, à la faveur d’une étude comparée avec plusieurs modèles dans la région et le monde, à une «attestation de fin d’études secondaires» qu’à un «Baccalauréat», entendu en tant que «premier grade universitaire», qui donne accès à des études supérieures en fonction du profil du candidat, défini à partir de l’orientation de la filière.

Le caractère de notre Bac actuel, plutôt généraliste, se décline de la manière suivante : nombre de jours d’examination (5 jours), parmi les plus longs au monde ; le nombre d’épreuves (entre 10 et 12), selon les filières, l’un des plus denses en la matière ; pas de distinction entre les matières spécialisées selon le profil d’orientation et celles dites complémentaires.

Le projet de réaménagement du Bac, sur lequel nous continuons à travailler et à approfondir la réflexion, porte sur les modalités de déroulement et non sur une refonte de cet examen, ni en termes de contenus ni en termes d’épreuves. Selon les analyses et estimations réalisées au niveau du MEN, sur la base des résultats de réussite du Bac 2017 (56,07%), une réorganisation du format actuel du déroulement dudit examen, conformément aux standards et tendances internationaux, permet un gain de 6 à 10 points, pouvant atteindre, à terme, les objectifs fixés par la loi d’orientation 08-04 : soit 70 % de réussite, avec une prise en ligne de compte du contrôle continu à partir de la 2e année secondaire. La mise en œuvre d’une telle organisation permettra de passer d’un Bac à 5 jours, à un Bac entre 3 jours et 2 jours et demi, sur une période étalée sur 6 années. Mais, je tiens à rappeler que la réorganisation du Bac n’est pas à l’ordre du jour en 2018. Le Bac de cette année se déroulera selon le format habituel des dernières années, aucun changement n’est prévu, que les candidats soient tranquillisés.

L’évocation du Bac nous conduit à parler du taux d’échec élevé en 1re année universitaire, notamment pour les filières scientifiques. A qui incombe la faute ?

L’une des causes de cet échec en 1re année universitaire pourrait trouver son explication, entre autres, dans le caractère généraliste du Baccalauréat. Mais, il est indéniable que l’autre raison est certainement à rechercher du côté du manque de maitrise de certaines compétences, chez nombre d’apprenants. Les résultats des opérations d’évaluation des acquis des apprenants aussi bien au niveau national et de l’analyse des erreurs commises par les candidats aux examens nationaux qu’au niveau international, à l’exemple du programme PISA, sont sans appel : nos élèves – à l’instar de beaucoup de leurs camarades au niveau mondial – ont des compétences insuffisantes notamment, en mathématiques, en culture scientifique et dans la compréhension de l’écrit. Certes, nous faisons des progrès sur le plan des apprentissages, mais ces progrès sont généralement, lents. Notre pays a déjà fait un début formidable en envoyant un grand nombre d’enfants et de jeunes à l’école. Ils sont, actuellement, près de 9 millions à être scolarisés dans 27.000 établissements scolaires, avec un encadrement de plus de 700.000 fonctionnaires (pédagogiques et administratifs). Mais, scolarisation n’est pas totalement synonyme d’apprentissage. Toutes les mesures prises en matière de remédiation pédagogique, d’évaluation pédagogique…pourront à terme renverser cette tendance. En outre, dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de formation tracé par le MEN, nous attacherons vraiment du prix à l’apprentissage, à l’acquisition de compétences par les élèves. Le plan national stratégique de formation concerne toutes les catégories de personnels. Il a été élaboré dans une perspective d'accompagnement au plus près de l'ensemble du personnel. Nous avons conscience qu’il est temps de réaliser la promesse de l’éducation ; celle de former des citoyens compétents, créatifs, capables de s’insérer dans la vie socioéconomique, ouverts sur le monde et disposés à apprendre tout au long de la vie.



Dans une récente sortie médiatique, vous avez annoncé la fin du bachotage. Désormais c’est l’esprit d’analyse de l’élève qui sera testé. Par quels leviers conduire ce changement?

C’est l’un de nos objectifs. Mais, vous savez, comme moi, que le temps de l’éducation est un temps long. Je veux dire par là que la mesure que vous introduisez maintenant ne donnera ses fruits qu’après une dizaine d’années. C’est pourquoi, je dirais que mettre un terme au bachotage est un long processus qui requiert sensibilisation, rénovation du système d’évaluation comme nous l’avons dit auparavant, et bien entendu la formation des premiers intervenants de l’acte pédagogique. Nos élèves ont des intelligences multiples, il est dommage de ne pas valoriser cet aspect-là. Donner à l’apprenant l’opportunité d’exprimer ses talents multiples, c’est ce à quoi nous œuvrons.



En haut, on a parlé de défis. L’un des plus édifiants a pour nom : écoles privées. Comment expliquez-vous les contreperformances de ces établissements qui enregistrent des résultats très en deca de la moyenne, pour ne pas dire médiocres à l’examen du Bac ? Un remède à «prescrire» ?

Je n’aurais pas un avis aussi tranché sur la question. Les résultats de ces établissements sont très disparates. Les résultats qu’ils ont enregistrés dans les examens scolaires sont encourageants notamment pour l’examen de fin de cycle primaire. Pour avoir une idée à ce sujet, je vous dirais qu’il est passait de 80% en 2006 à 95% en 2017. Mais, il est vrai que pour l’examen du Baccalauréat les choses sont un peu différentes mais, les taux de réussite sont en progression continue, passant de 33,56 en 2014 à 57,66% en 2017. Vous l’aurez sans doute remarqué, le taux global de réussite des établissements privés d’enseignement, en 2017, est supérieur au taux de réussite national. Je vous dirais même que sur les 94 établissements qui ont présenté leurs élèves à l’examen du Baccalauréat, 47 ont enregistré un taux de réussite supérieur au taux national en 2017, soit la moitié de l’ensemble de ces établissements. Plus intéressant, 27 établissements ont obtenu un taux de réussite supérieur à 70%, soit 29% (près du tiers) de l’ensemble des établissements ayant présenté des candidats à l’examen. Je rajouterais une chose : 7 établissements ont obtenu un taux de réussite de 100%, ce qui est – vous conviendrez avec moi, très satisfaisant.

Sur le plan quantitatif, même constat de progression. Durant la première année scolaire 2005/2006, nous comptions 99 établissements privés d’éducation et d’enseignement, répartis sur 14 wilayas, avec 13125 élèves inscrits, soit un taux de 0.19% du nombre global d’élèves scolarisés dans les différents établissements que compte le secteur. Depuis, l’évolution de ce type d’enseignement connait une croissance appréciable, avec 331 établissements, durant l’année scolaire 2016/2017, répartis sur 24 wilayas. 83.219 élèves étaient scolarisés dans ces établissements, soit un taux de 1.01 % de l’ensemble des élèves. Cette année, le nombre total des établissements privés d’éducation et d’enseignement est de 380, répartis sur 27 wilayas. Les établissements privés d’éducation et d’enseignement répondent à une demande sociale réelle et occupent une place complémentaire dans l’effort que mène l’Etat dans le domaine de l’éducation, particulièrement dans la généralisation de l’ouverture des classes d’éducation préparatoire.



Deux wilayas, Tizi-Ouzou et Blida, ont connu des perturbations pénalisantes. Le risque de voir la grève conduite par le Cnapeste se poursuivre est avéré. Comment comptez-vous réagir, madame la ministre, pour rétablir l’ordre, car c’est l’élève qui est une fois de plus pris en otage?

D’emblée, je dirais que force est de reconnaître que le climat social est beaucoup plus apaisé ces dernières années, grâce à la volonté de chacune des deux parties d’aller vers une école de qualité et de préserver l’intérêt de l’apprenant. J’en remercie d’ailleurs les syndicats et les parents d’élèves d’être devenus des partenaires de l’éducation. Nous rencontrons nos partenaires sociaux collectivement à la veille de chaque rentrée scolaire. C’est ce que nous appelons, nous, la rentrée sociale. Ensuite, à la fin du 1er trimestre, nous organisons des rencontres bilatérales, comme nous le faisons actuellement. Nous associons nos partenaires sociaux au débat sur les dossiers d’importance, en installant des commissions mixtes : commission pour débattre du dossier de la violence en milieu scolaire, les cours particuliers, la réorganisation du Bac, l’organisation de la communauté éducative… Si nous sommes parvenus à instaurer un climat scolaire relativement apaisé, c’est parce que nous avons, aussi, donné les preuves de notre disponibilité de ne ménager aucun effort dans la résolution des problèmes vécus par nos fonctionnaires et d’assurer la transparence dans la gestion du secteur, bien que nous admettons que tout n’est pas résolu. Nous avons conscience que l’accompagnement de la gestion au niveau local doit être davantage renforcé. Cependant, pour ce qui est des motifs invoqués, pour justifier les derniers arrêts de cours à Tizi-Ouzou et Blida, j’estime que les voies empruntées sont, malheureusement, disproportionnées et je suis navrée de dire qu’il s’agit d’un hold-up de la scolarité de nos enfants. Il est tout à fait désolant de constater que le syndicat en question a opté pour la démarche extrême. Peut-on admettre que des élèves soient privés de cours parce qu’une jeune enseignante stagiaire —et en disant cela je ne remets pas en cause les qualités ou les compétences que peut avoir cette personne—, donc, je disais parce qu’une jeune enseignante stagiaire, qui a rejoint le secteur depuis à peine trois mois, s’est faite bousculer par un agent de l’ordre à l’intérieur de la Direction de l’éducation, un jour de non-réception et qui, de plus, est un jour où elle devait être en formation. Au lieu d’utiliser ce que la loi lui permet, comme par exemple recourir à la justice et porter plainte, 72 heures après l’incident malheureux, le syndicat s’est saisi de ce fait pour déclencher un arrêt des cours et, ainsi, priver des élèves de leur droit inaliénable à l’éducation. Imposer cette alternative extrême à des élèves qui, pour certains, passeront des examens décisifs en fin d’année, dénote d’une dérive. Et cela d’autant que le syndicat fait valoir le droit à la dignité en exigeant le départ de fonctionnaires qui n’ont pas été partie prenante de l’incident. La dérive c’est de passer de la revendication socioprofessionnelle à une question qu’il associe, abusivement, à la dignité. Mais, la dignité est-elle à géométrie variable ? Est-elle valable dans le cas de Tizi-Ouzou et ne l’est pas dans le cas de Blida ? Oui, puisque la question de la dignité n’a pas été soulevée pour le cas de Blida, où l’auteur d’une agression avérée contre un directeur de CEM dans l’exercice de ses fonctions, par un membre du bureau de wilaya du même syndicat n’a pas suscité l’ire des membres du syndicat. Et pourquoi donc ce chef d’établissement a-t-il été agressé par le syndicaliste ? Il l’a été car il avait refusé l’organisation d’une réunion du syndicat, ce dernier n’ayant pas d’autorisation, comme le stipule la réglementation en vigueur. Ce deux-poids et deux-mesures nous interpelle.

Vous savez, beaucoup de conflits entre fonctionnaires syndiqués ou pas aboutissent à la même proposition : le départ d’un fonctionnaire, tantôt un chef d’établissement, tantôt un intendant ou un enseignant ou un chef de service… Il y a nécessité à ce que chacun joue son rôle tel qu’énoncé dans les dispositions réglementaires en vigueur. Au syndicat de défendre les intérêts socioprofessionnels de ses adhérents, à l’administration de gérer et de prendre ses responsabilités.

Ceci étant, le ministère de l’Education nationale a dépêché une commission afin de trouver des solutions aussi bien sur le plan administratif que pédagogique. Sur ce dernier plan, un programme de régulation sera établi par l’inspection générale, de concert avec le collège inspectoral au niveau des wilayas concernées. Le directeur de l’éducation a organisé une réunion avec les chefs d’établissements. En cas de non-reprise des cours, les dispositions qui s’imposent seront prises telles que prévues par la réglementation en vigueur, d’autant que le tribunal administratif a jugé illégal le mouvement de grève, déclenché par le syndicat en question. Le syndicat connaît très bien le protocole à suivre en pareille situation.

Toutes les mesures sont en train d’être prises pour assurer la continuité de la scolarisation des élèves ; aux parents, aux enseignants et aux inspecteurs de nous aider dans cette démarche, dans l’intérêt de nos enfants.



Il serait impensable de vous interviewer, madame la ministre, sans évoquer l’importante question de la formation, à laquelle vous accordez un intérêt particulier. Avez-vous atteint vos objectifs ?

Oui, totalement. Faire l’impasse sur la formation, qui est un vecteur transversal de notre politique sectorielle, aurait été impardonnable (sourire). Le 4 décembre dernier, nous avons présenté, lors d’une conférence nationale, à laquelle ont été conviés tous les acteurs du secteur, nous avons présenté notre plan triennal de formation. Le plan national stratégique de formation que nous avons élaboré concerne toutes les catégories de personnels du secteur. Il a été établi dans une perspective d'accompagnement au plus près de l'ensemble du personnel. Les priorités sectorielles pour la formation y sont déclinées en fonction des spécificités de chaque catégorie de fonctionnaire. Le plan national stratégique de formation répond, de manière très concrète, aux besoins et réalités que les personnels rencontrent au quotidien dans l'exercice de leur métier. Il leur permet de s'adapter aux nouvelles exigences de leur profession ainsi que d'actualiser leurs connaissances tout au long de la carrière. 1ère thématique choisie pour faire l’objet de cette formation: la remédiation pédagogique. Il s’agit d’une véritable pédagogie de l’erreur, avec un nouveau regard sur l’erreur commise par l’apprenant, qui n’est plus un indicateur de sanction, mais une source de réflexion. Il est question, pour nous, de reconstruire l’apprentissage par, entre autres, un retour aux journées pédagogiques par circonscription. Des inspecteurs, au niveau de 24 wilayas, ont, ainsi, bénéficié d’une formation sur la didactique des disciplines et la remédiation pédagogique. A partir de cette année scolaire, l’essentiel de nos efforts portera sur la formation ; formation des inspecteurs et des enseignants considérés comme principaux acteurs de l’acte pédagogique, mais pas seulement, puisque nous avons mis en place une stratégie nationale de formation qui concerne tous les personnels de l’éducation, comme je l’ai déjà dit. 53 thèmes de formation ont été identifiés. Et les technologies de l’information et de la communication sont mises à contribution par le lancement d’opérations de formation en ligne par le biais de la plateforme de formation à distance. Donc, en plus de la formation en présentiel, nous avons lancé la formation à distance. La stratégie nationale de formation, mise en place, permettra de prendre en charge toutes les problématiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui. Si, pour la refonte pédagogique, il est question essentiellement de remédiation pédagogique, de didactique des disciplines notamment la didactique de la langue arabe et tamazight, d’évaluation pédagogique… ; pour la gouvernance, la formation portera notamment, sur la législation et la réglementation régissant le secteur, la médiation, l’opérationnalisation de la charte d’éthique, la numérisation…



Langue nationale et officielle, tamazight vient d’enregistrer un autre acquis et non des moindres : la consécration de Yennayer comme fête nationale officielle. Sur quoi avez-vous axé votre démarche pour un meilleur enseignement de cette langue à l’école ?

La prise en charge de l’enseignement de tamazight dans le système éducatif national a commencé dès 1995, et son introduction aux examens nationaux remonte à une décennie, pour le BEM, et 9 années pour l’examen du Baccalauréat. La constitutionnalisation de cette langue, d’abord comme langue nationale puis comme langue officielle, a donné une impulsion certaine à son déploiement dans l’éducation nationale, avec un nombre de plus en plus important de wilayas prenant en charge cet enseignement. Le nombre de wilayas dispensant tamazight a été multiplié par plus de trois fois, passant de 11 wilayas l’année scolaire 2014/2015 à 38 en 2017/2018. Cette extension a eu pour effet l’accroissement des divisions pédagogiques. Estimées à 10.392 en 2014, elles sont 17.564, cette année. Il y a lieu de préciser que ces divisions pédagogiques sont créées à la simple demande des parents, avec abstraction exceptionnelle faite des exigences de la carte scolaire. Dans peu de temps, le nombre d’élèves suivant l’enseignement de tamazight atteindra le demi-million. Cette année 2017/2018, ils sont 343.725 à avoir bénéficié de cet enseignement.

Au plan pédagogique, après la mise en place des programmes d’enseignement dans l’esprit des principes énoncés dans la loi d’orientation sur l’éducation nationale, elle-même inspirée du programme du Président de la République où les dimensions liées à l’algérianité ont une part prépondérante, l’effort du ministère de l’Education nationale a été de mettre à la disposition des apprenants des manuels pour chaque niveau d’enseignement, de la 4e année primaire à la fin du cycle secondaire, avec les trois graphies : arabe, tifinagh et latine. Cet effort quantitatif a été suivi par un autre effort qualitatif, en lien avec les contenus d’apprentissage qui devaient traduire la réalité algérienne au plan géographique, historique, social, … Actuellement, nous retrouvons dans les manuels scolaires des noms à résonance amazighe et des personnalités emblématiques de l’histoire et de la culture amazighes : Massinissa, Idir, Youghourta, Tanina, Kahina.. sont autant de noms que nous retrouvons en consultant les manuels scolaires. Parallèlement à cet effort, nous avons entrepris l’exaltante entreprise d’élaboration d’anthologies littéraires scolaires de langue amazighe. Ce travail a porté sur le choix minutieux de textes représentatifs des productions en tamazight, tous genres confondus : roman, nouvelle, conte, poésie, théâtre… toutes périodes considérées, tous caractères graphiques confondus et toutes variantes représentées : kabyle, chaoui, targui, zénète… Ces anthologies comprennent des extraits de textes d’Apulée, Cheikh Abou Youcef Tefeich, Si Mohand Oumhand, Brahim Tazaghart, Oumar Mezdad, Abdelkader Meksa… Cet effort de mise en valeur du patrimoine et de la culture amazighs s’est poursuit par la traduction, en arabe, d’ouvrages d’auteurs comme Mouloud Mammeri, Mouloud Feraoun…

Il convient de souligner qu’outre l’enseignement de tamazight proprement dit, les autres disciplines enseignées prennent, également, en charge la diffusion de la culture et le patrimoine amazighs au même titre que les activités périscolaires que nous développons de plus en plus : célébration du centenaire de la naissance de Mouloud Mammeri par des activités pédagogiques, célébration de yennayer… Ces mesures à caractère pédagogique ont été suivies par d’autres d’ordre didactique, à l’exemple de la formation des inspecteurs et des concepteurs de manuels pour une meilleure prise en charge de l’apprentissage de la langue amazighe, avec une centration sur le patrimoine culturel. Dans le cadre de la remédiation pédagogique, des portfolios ont été conçus et élaborés, à partir de l’analyse des erreurs récurrentes commises par les candidats aux examens nationaux. Ce travail permettra de mieux accompagner l’enseignant dans la prise en charge des difficultés d’apprentissage rencontrées par l’apprenant de tamazight. Et pour clore ce chapitre, je souhaite, par avance, à tout le peuple algérien, une joyeuse fête de yennayer. Il est certain qu’elle aura une saveur particulière cette année, après la décision historique de Son Excellence Monsieur le Président de la République de consacrer Yennayer, jour de l'an amazigh, fête nationale officielle.

Propos recueillis

par Fouad Irnatene