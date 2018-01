Enquête d’opinion : Savez-vous à quoi servent vos impôts ?

«Savez-vous à quoi servent vos impôts ?», c’est l’intitulé d’une enquête d’opinion, en ligne, que vient de lancer la direction générale des impôts à l’adresse des contribuables.

L’initiative, une première du genre, qui a pour objectif d’expliquer l’utilité de l’impôt, sa fonction et son rôle dans la régulation et le développement socioéconomique du pays. La démarche vise, au final, à sensibiliser le citoyen sur l’importance du civisme fiscal comme comportement responsable et engagé. Prélèvement obligatoire sur les ressources des personnes physiques ou morales, le produit généré de l’impôt sert, en général, à couvrir les besoins en dépenses de l’État ou des collectivités locales sachant, que 65% des recettes des communes sont tirées de la fiscalité, et 30% de dotations de l’Etat, soit 60 milliards de dinars annuellement, un montant réduit à un peu moins de la moitié du fait des difficultés financières que traverse le pays. Des chiffres qui renseignent sur la place de l’impôt comme instrument de financement, mais aussi sur l’opportunité des efforts portant sur l’élargissement de l’assiette fiscale dans cette phase.

En fait, l’impôt assume des rôles aux plans, financier, économique et social. Aussi, les prélèvements sont censés obéir aux principes de l’équité fiscale, et de justice sociale. La DGI qui entend ainsi associer le contribuable à cette vision globale sur l’impôt est en pleine mutation dans le cadre d’une réforme globale intégrant l’ensemble du système financier. La démarche consiste, pour l’administration fiscale, à moderniser ses instruments de gestion, à mettre à niveau ses ressources humaines, et à adapter ses règles de fonctionnement aux normes requises. L’étape de modernisation des structures de l’administration fiscale a été précédée par des réformes de première génération ayant conduit à un réaménagement du système fiscal.

Cette refonte devenue nécessaire, du système fiscal, entamée en début des années 1990, en adaptation avec la réorientation de la politique fiscale a été suivie par d’autres actions destinées à consolider les missions de l’administration fiscale ainsi que le rôle de l’impôt dans la sphère économique.

La fiscalité est ainsi perçue comme étant un levier du développement du pays à travers le soutien de l’investissement. Il s’agit de mettre en place un nouveau schéma organisationnel adapté aux exigences de la conjoncture. La première phase sera ainsi amorcée, en 2006, avec la mise en place de la direction des grandes entreprises (DGE). Les petites et moyennes entreprises (PME, PMI), seront prises en charge au niveau des centres des impôts (CDI). Le processus a conduit, dès 2013, à un début de dématérialiser les procédures fiscales pour les contribuables, et la simplification des formalités. En définitive, cette réforme qui se poursuit vise à améliorer le niveau de performance des services du fisc, à être à l’écoute des attentes formulées par le contribuable, ainsi qu’à faciliter au citoyen l’accès à l’information.

D. Akila