Haut commissariat à l’Amazighité : « La reconnaissance de la culture amazighe consolide l’identité nationale »

Le secrétaire général du Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA) a déclaré à Ghardaïa que la reconnaissance

de la culture amazighe et l’institutionnalisation d’Amenzou n’Yennayer «consolident l’identité nationale fondée sur l’unité dans la diversité». «L’officialisation constitutionnelle de l’amazigh est un acte mémoriel de reconnaissance historique qui ouvre de nouvelles perspectives pour la promotion de la langue et la culture amazighes», a souligné M. Si El-Hachemi Assad, dans un entretien accordé à l’APS.

Le SG du HCA a, à ce propos, salué «les décisions éclairées» du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika. «C'est un événement historique qu'il faut apprécier à sa juste mesure. Il constitue un acquis majeur pour la mise sur rails des projets structurants et d’avenir, pour entamer la généralisation graduelle de la langue amazighe dans le système de l’enseignement national et la préparation de la loi organique portant création de l’Académie algérienne de la langue amazighe», a-t-il précisé. M. Assad est revenu sur les principales réalisations en matière de promotion de la culture amazighe, l’enseignement de cette langue et le rôle du HCA, soulignant que «beaucoup de choses ont été réalisées, notamment la reconnaissance constitutionnelle de tamazight», qui a renforcé «le sentiment de fierté et d’unité dans la diversité chez les Algériens et la consécration de la journée du Nouvel an amazigh qui coïncide avec le 12 janvier de chaque année comme fête nationale chômée et payée». «Le HCA s’acquitte de sa mission, à savoir l’étude et la promotion de tamazight, conformément au décret présidentiel du 27 mai 1995», a-t-il relevé, notant que des efforts restent à accomplir pour atteindre l’objectif partagé qui est de «conférer dans notre pays à la culture et à langue amazighes, la place légitime qui lui revient». «Le Haut-Commissariat à l’amazighité compte poursuivre et approfondir sa riche expérience, en collaboration et en synergie avec les départements ministériels, les réseaux universitaires et la société civile, pour arriver à la socialisation de tamazight et son rayonnement sur l’ensemble du territoire national, sans exclusion aucune», a ajouté M. Assad. «La réhabilitation de la dimension amazighe de la nation algérienne est de nature à consolider les fondements de la nation et à mieux la préserver des dangers et des menaces externes qui auront pour écueil notre unité nationale et notre sens de l’intégrité territoriale», a jugé le SG du HCA. «Le HCA est apte à participer avec efficience à la prise en compte et au traitement des nouvelles problématiques organisationnelles, scientifiques et techniques requises par la récente stipulation constitutionnelle, et préconiser avec toutes les parties concernées les mesures et dispositifs les mieux appropriées au relèvement des défis», a-t-il affirmé.

Ouargla

Conférences et communications sur l’histoire

Un programme riche en couleurs et saveurs amazighes a été mis au point dans la wilaya d’Ouargla, pour célébrer le Nouvel an amazigh et la Semaine culturelle amazighe, a-t-on appris des services de la wilaya. Peaufiné avec le concours de plusieurs secteurs et associations culturels locaux, ce programme prévoit l'organisation, dans les différents établissements culturels, juvéniles et sportifs, d’une série de manifestations culturelles et artistiques et des jeux traditionnels. Au volet culturel, il est prévu l’animation de conférences et communications sur l’histoire amazighe, le vieux patrimoine matériel amazigh, notamment les vieux ksour d’Ouargla, en sus de l’animation de soirées littéraires, récitals poétiques et contes et romans amazighs.



Boumerdès

Mobilisation tous azimuts

Des programmes d’activités riches et diversifiées ont été élaborés à Boumerdès par les associations et autres organismes publics de la wilaya concernés par la célébration du Nouvel an amazigh. En effet, associations et organismes publics se sont mobilisés pour célébrer avec faste cet événement national par l’ouverture des festivités, dont le coup d’envoi a été donné à la maison de la Culture Rachid-Mimouni qui accueillera, pendant sept jours, la Semaine du patrimoine culturel amazigh, a indiqué à l’APS, le directeur de la culture par intérim de la wilaya, Hamid Hamidoua. Cette Semaine du patrimoine amazigh est programmée, par la suite, au village de Tiza, relevant de la commune d’Aumale, le village Aâbada, dans la commune d’Afir et la salle du théâtre des Issers, parallèlement à un nombre d’établissements de jeunes, éducatifs et de formation de la wilaya, a ajouté le même responsable.



Bouira

Lectures poétiques et artisanat

Les préparatifs pour la célébration du Nouvel an amazigh coïncidant avec le 12 janvier de chaque année vont bon train dans un climat de fraternité et de grande joie à Bouira, après la consécration de Yennayer fête nationale et officielle. Au niveau du chef-lieu de la wilaya, le coup d’envoi des préparatifs a déjà été donné depuis plus d’une semaine, avec au programme plusieurs activités culturelles et artistiques lancées dès dimanche, selon le directeur de la culture, El-Hachemi Bouhired. Série d’activités dont des expositions qui seront dédiées aux produits artisanaux traditionnels berbères et aux produits du terroir de la région de Bouira, a-t-il dit. Des expositions seront consacrées à la robe kabyle, à la poterie, aux bijoux, ainsi qu’aux mets traditionnels berbères, a précisé le directeur de la culture. Des conférences et des lectures poétiques en tamazight «sont également prévues à cette occasion, dont la célébration de Yennayer cette année est officielle, ce qui est très important pour toute l’Algérie, car il s’agit d’une décision qui consolidera davantage l’unité et la cohésion sociale dans notre pays», a souligné M. Bouhired.



Oran

Une célébration exceptionnelle cette année

Le président de l’association culturelle de préservation du patrimoine linguistique et culturel amazigh «Numidia» d’Oran a affirmé que la célébration de Yennayer sera exceptionnelle, cette année, car elle intervient après la décision du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika de décréter le 12 janvier de chaque année, journée chômée et payée.

Animant, en compagnie du directeur de la culture de la wilaya, une conférence de presse consacrée à la première édition de la Semaine culturelle amazighe, qui sera lancée aujourd’hui, Saïd Zemmouche a souligné que le programme festif cette année sera distingué par rapport à l’année dernière, surtout qu’il est parrainé par les pouvoirs publics, en collaboration avec les secteurs de la culture, de l'éducation et de la jeunesse et des sports. Il s'agit de l’organisation de grandes manifestations, à l’occasion de Yennayer, fête que célèbre cette association depuis 12 ans, avec la contribution des directions de la culture, de la jeunesse et des sports, et les APW et de l'APC d’Oran, a-t-il ajouté. Le directeur de la culture de la wilaya d’Oran, Bouziane Kouider, a déclaré que la célébration de Yennayer, qui est un pan de notre patrimoine, est un acquis pour tous les Algériens, indiquant qu'un riche programme diversifié a été concocté, s’étalant du 9 au 14 janvier, avec la collaboration de différentes instances sous l’égide de la wilaya.