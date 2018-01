Nouvel an amazigh : Mercredi et jeudi prochains

Suite à la consécration par le Président Abdelaziz Bouteflika, du premier jour du Nouvel an amazigh, Yennayer, coïncidant avec le 12 janvier de chaque année, journée chômée et payée, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, se rendra, mercredi et jeudi 10 et 11 janvier 2018, dans la wilaya de Ghardaïa.

Le ministre prendra part, dans la Vallée du M'zab, aux festivités organisées autour des valeurs ancestrales du patrimoine amazigh.

À cette occasion, la Radio et la Télévision nationales ont initié une série d'activités et de programmes qui mettent en relief, autant qu'ils la célèbrent, la dimension amazighe de l'Algérie.