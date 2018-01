Éclairage : Fête

La décision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de consacrer Yennayer fête nationale officielle n’a laissé indifférents ni classe politique, ni syndicats et organisations, et encore moins les linguistes et des franges entières de la population. Nombreux sont ceux à avoir exprimé leur satisfaction considérant qu'il s'agissait là d’un acte historique.

Il y a va même de la consolidation de l'unité nationale et de la consécration de la démocratie pour certains d’entre eux.

Parmi ceux à avoir réagi favorablement à cet acte, on y trouve, pêle-mêle, le FLN, le FFS, le PT, le MSP ou encore l’UGTA et le HCA . En des termes assez semblables, ils y ont tous décelé une grande victoire pour l'unité nationale. Ce qui est considéré comme une avancée et une réalité qui n’auraient pu intervenir sans les multiples initiatives du Président Bouteflika, est-il encore relevé.

Et ce n’est pas fini ! Car le Président est à l’origine d’une autre démarche qui est celle d'accélérer la préparation du projet de loi organique pour aboutir à la création d'une Académie algérienne de la langue amazighe.

De nombreuses autres questions relatives à l'amazighité sont prises en charge, comme l’illustre l’élargissement graduel de son enseignement dans les divers paliers.

Ce saut qualitatif n’a pas échappé aux membres du gouvernement, dont certains y ont vu un moyen de consacrer l’identité nationale après la constitutionnalisation de l’amazigh comme langue nationale et officielle.

Les partis ont préféré insister sur la nécessité de mettre la langue et la culture amazighes à l’abri de toute exploitation politicienne. C’est pour toutes ces rasions, que les personnalités et les organisations nationales qui se sont exprimées sur le dossier ont rendu hommage au Président de la République, réaffirmant qu'il est toujours au rendez-vous avec l'histoire.

D’ailleurs, l'officialisation de Yennayer constitue une motivation supplémentaire pour la poursuite des efforts dans le sens de la généralisation graduelle de la langue amazighe à travers l'ensemble du territoire national.

Ces décisions prises par les plus hautes autorités de l'État consacrent aussi les symboles d'unification du peuple, et nombreux militants de la cause amazighe y voient déjà un acquis historique du combat identitaire.

D’un autre côté, les militants de la cause amazighe estiment que la décision du Chef de l'État est le fruit d'un long combat mené depuis des années en faveur de la promotion de la langue et de la culture amazighes.

Ahmed Mesbah