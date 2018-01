DIRECTEUR GENERAL DE LA PHARMACIE : « Les médicaments anticancéreux sont disponibles»

«Tous les médicaments destinés au traitement des cancéreux sont disponibles au niveau des hôpitaux» a affirmé, hier, le Dr Hamou Hafed, directeur général de la pharmacie et des équipements médicaux au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

S’exprimant sur les ondes de la Chaîne 3, le Dr Hafed a affirmé la disponibilité de l’ensemble des traitements destinés aux malades atteints de cancer, soulignant toutefois l’existence d’une tension sur certains médicaments à l’échelle mondiale.

Dans son intervention, il a fait savoir que la problématique de la tension et de la disponibilité des médicaments est récurrente en termes de réclamations, annonçant l’installation, mercredi, d’une cellule de veille chargée d’assurer le suivi de la disponibilité des médicaments

Il a, dans ce contexte, indiqué que l’approvisionnement du marché national en matière de médicaments se fait de deux manières. Il existe des médicaments qui sont fabriqués localement et pris en charge par des laboratoires pharmaceutiques en Algérie, précisant que dans ce cas de figure, chaque fois qu’une tension sur n’importe quel médicament, le ministère transmet systématiquement l’information au producteur.

S’agissant des médicaments importés, dira le Dr Hafed, la disponibilité est soumise à des facteurs exogènes et d’ordre international, expliquant que ces médicaments subissent actuellement une certaine tension à l’échelle mondiale et que par conséquent le fabricant a procédé à leur rationnement.

Dans le même sillage, le responsable a indiqué que le programme prévisionnel d’importation de médicaments a été communiqué en temps opportun. «Malgré cela des causes exogènes étaient à l’origine des retards enregistrés dans la réception de certains médicaments» a-t-il informé, précisant que le ministère est actuellement en contact avec les laboratoires étrangers pour que la disponibilité sur le marché soit rétablie dans les plus brefs délais.

L’intervenant a, par ailleurs, assuré que les médicaments d’affectation hospitalière sont pris en charge par la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) qui, selon lui, fait très bien son travail à travers les contrats et les avis d’appel d’offres qu’elle lance régulièrement en tenant compte des besoins.

Pour connaître les besoins des hôpitaux en matière de médicament la Pharmacie centrale a procédé cette année à une étude sur la base des trois dernières années qui a été confirmée, par la suite, par les différents établissements hospitaliers.

Selon le Dr Hafed, les médicaments sont disponibles au niveau de la PCH, relevant toutefois le problème de gestion et de retard enregistré dans l’envoi des commandes par les hôpitaux.

Kamélia H.