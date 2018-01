Le Coin du copiste : De futurs professionnels en conservation

Des groupes de chercheurs en archéologie et en histoire, depuis l’antiquité jusqu’au 20ème siècle, forment des équipes de professionnels ou simples amateurs qui participent, avec quelques visiteurs attirés par le voyage et les vestiges des grandes cités de la préhistoire à la période arabe et turque, à des expéditions dans ces régions, comptant seulement sur leur propre moyen et leur passion du sujet qui les mènent souvent à des découvertes extraordinaires, mais aussi à la réalité souvent désolante. Ces groupes font part via les réseaux sociaux de leurs trouvailles en postant des photos de sites découverts sur les grands espaces désertiques de l’extrême Sud. C’est dire l’intérêt que portent nos compatriotes au patrimoine archéologique de leur pays riche en civilisations ayant laissé des traces palpables sur le sol. D’un autre côté, si ces personnes exhibent leur fierté d’appartenir à un territoire dépositaire d’une histoire millénaire, elles expriment sur leur page facebook leur tristesse, quand ce ne sont pas des cris d’alarme sur la sauvegarde impérieuse de ces sites complètement métamorphosés par le temps et l’insouciance des habitants qui vivent à proximité.

D’autres fois, la découverte des vestiges d’un ancien palais, d’une médina ou d’une vieille mosquée, ou encore ce qui reste des vestiges de cité romaine, est l’occasion pour ce groupe solidaire autour de ses préoccupations fondamentales, de faire de longs commentaires partagés et très instructifs sur la toile en revisitant l’histoire à travers un certain nombre d’anecdotes. Tous ces sites qui font l’objet d’intenses activités de la part de scientifiques, qui font mention dans leur intervention de plans détaillés de la capitale à des époques lointaines, méritent l’attention des autorités en charge de ce secteur qui n’a pas finit d’être défriché. Ainsi, on apprend que l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels (ENCRBC) a annoncé via Internet qu’elle comptait lancer un master professionnel en conservation à partir de septembre 2018. Une bonne nouvelle, s’il en est, mais qui dénote qu’officiellement les responsables connaissent les failles et les lacunes et auquels ils veulent remédier par le biais de la formation pédagogique. Une formation pour la conservation des biens culturels qui nécessitent d’être tous répertoriés et, dans le cas qui nous concerne, de répondre aux évolutions constantes des techniques et technologies en matière de sauvegarde du patrimoine avec de futurs cadres ayant reçu un enseignement universitaire à la pointe de la modernité. On signale en outre que la durée de ce master serait de deux années et gratuite à toute personne ayant un diplôme de premier cycle, soit une licence. Avouez que c’est toute de même une aubaine pour tous nos diplômés qui se retrouvent au chômage après leurs études !

L. Graba