Association artistique 3e millénaire : Hommage au réalisateur Mohamed Hazourli

Un hommage a été rendu, dimanche dernier au producteur de cinéma, Mohamed Hazourli, par le président de l’association artistique et culturelle 3e Millinaire, Sid-Ali Bensalem.

La rencontre qui a eu lieu à Alger, a été organisée en partenariat avec l’Office national des droits d’auteur et droits voisins et le théâtre national algérien en présence de nombreux réalisateurs, producteurs de cinéma et artistes, entre autres, Mohamed Adjaimi, Djamel Bounab, Fatiha Nesrine, Mustapha Ayad, fils du défunt Rouiched.

Cet hommage est décliné sous forme de chansons algériennes interprétées par Nesredine El Blidi, Boualem Chaker, Mohamed Mahboub, Abdelazizi Benzina, Noureddine Dziri et Abderrazak Guenif.

À cette occasion, M. Mohamed Hazourli a rappelé son riche parcours professionnel. Ce dernier a débuté dans la production cinématographique alors qu’il avait 25 ans.

Emu par l’hommage qu’il lui a été rendu, le cinéaste a indiqué que «le dialecte algérien» était sa langue de travail. «Ma production était présentée dans des concours internationaux» dans lesquels il a eu l’honneur et l’opportunité de représenter son pays.

Il a, au cours de cette cérémonie tenue en guise de reconnaissance à toute sa production cinématographique, rappelé le fait qu’il se revendiquait une filiation historique et patrimoniale de résistance à travers les personnages de l’Emir Abdelkader, Lalla Fatma N’Soumer, Abdelhamid Ben Badis, le martyr Larbi Ben et d’autres symboles de l’Algérie.

Mohamed Hazourli est connu par sa production cinématographique oscillant entre fiction et réalité dont le film «Le Rêve des aigles» projeté pour la première fois en 2011 à l'occasion de l'évènement Tlemcen, capitale de la culture islamique. Il y a également produit un travail de recherche et de biographie sur la stature de Hiziya, un téléfilm réalisé en 1977 ainsi que la série Aâssab oua awtar, Elbadra 2, le film Al Hijra et El Alam (La douleur), pour ne citer que ceux-là.

