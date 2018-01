Opéra d’Alger : Carmen en ouverture de la saison

Entrainant les présents dans un univers féérique qu’il a su réinventer avec sa baguette magique, l’orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger, sous la direction du maestro, Amine Kouider, a littéralement envoûté, dans la soirée de samedi dernier, le public qui suivait, dans le silence complet, la nouvelle interprétation de Carmen du compositeur français, Georges Bizet.

Ce n’est pas une première pour le maestro qui nous a habitués à suivre de beaux moments de chefs-d’œuvre classiques avec des symphonies à l’instar de Sheherazad de Rirnaky Korsakov, ou encore des œuvres de Mozart, Beethoven, Tchaïkovski, Strauss, Chopin, et tant d’autres grands noms de la musique. Devant un auditoire connaisseur, Amine Kouider a prouver ses capacités dans l’orchestration de Carmen, joué avec brio par le duo Gosha Kowalinska (mezzo soprano) et Amadi Lagha (ténor), avec la participation de Anissa Hadjarsi dans le rôle de Micaëla et Adel Brahim, incarnant Escamillio, gratifiant ainsi le public algérois d’un moment fort agréable, par une interprétation inouïe de Carmen du compositeur français Georges Bizet, extraits en version concert. Dans ce jeu sémantique de symboles et de signes, dont seule la prosodie est connue du maestro qui en a tous les secrets, par ses métaphores impétueuses de brûlante frénésie, Amine Kouider a su faire vibrer par accords interposés, découvrant jusqu’au cœur du partenaire, battant comme une muse au rythme d’une mélodie transcendantale. Et pourtant, c’est de Carmen qu’il s’agira, après une heureuse transition vers l’Opéra, magistralement interprétée par l’Orchestre national de l’Opéra d’Alger. Un orchestre dont la cinquantaine de musiciens a su merveilleusement traduire toutes les nuances de l’œuvre de Georges Bizet, ô combien critiquée en son temps par un public effarouché par sa hardiesse, rompant avec les canons d’alors, par la mise en scène d’une antithèse de l’héroïne bien pensante et le choix d’une fin tragique. En imaginant, dès l’ouverture, une musique dont la clarté éblouit et la puissance tragique étreint, Georges Bizet a paré la Carmen de Prosper Mérimée d’une robe étincelante et fatale. Les airs, duos, chœurs et danses de cet opéra-comique, fleur du romantisme français, le plus joué encore aujourd’hui au monde, sont non seulement très entêtants, mais ils vivifient un théâtre bouillonnant de vie, où l’amour et ses ravages naissent et meurent sous le ciel de Séville et de ses férias. Un parfum d’épices et de braise passe sur Carmen, un goût de passion impossible, dont on devine d’emblée qu’il se règlera par le sang. Depuis plus d’un siècle, l’opéra a le visage de Carmen, victime et prédatrice, bohémienne et princesse aux pieds nus, femme libre et femme moderne. Jeux de sentiments, rixes, duels et scènes de jalousie, font que cette œuvre de Bizet est vue comme indécente par le public de l’époque, mais elle sera réhabilitée pour être la plus jouée au monde. Carmen est le diminutif de Carmencita, une gitane de Séville qui s’amourache d’un jeune officier, Don José, qui après être tombé sous son charme, en oublie sa promise fiancée Micaëla. Voyez donc, tout près de la manufacture de tabac (inspirant une célèbre marque), José regardant la fleur de cassis lancée par Carmen, répliquant «Coupe-moi, brûle-moi, je ne te dirai rien! Je brave tout, le feu, le fer et le ciel même» ; s’ensuit un dialogue poignant où Carmen et Don José nous dévoilent le fatal dénouement.

Cette héroïne de basse condition, dont Mérimée affirme détenir l’histoire d’un Basque chrétien de haute noblesse engagé dans les Dragons et envoyé dans une manufacture de tabac à Séville, où travaillent plus de 500 femmes, qu’il aurait rencontrée à Cordoue. Arrêtée à la suite d’une querelle, Carmen, bohémienne au tempérament de feu, séduit le brigadier Don José, fiancé, et lui promet son amour s’il organise son évasion. Don José libère Carmen, et se fait emprisonner à son tour. Pour elle, José se fait déserteur, et enchainé à sa passion dévorante pour Carmen, la poursuit de sa jalousie. La bohémienne finit par le repousser, et seule Micaëla parvient à ramener José au chevet de sa mère mourante. L’ultime rencontre entre Carmen et Don José se déroule devant les Arènes de Séville, alors qu’elle attend son nouvel amoureux, le torero Escamillo. José tente, dans une ultime confrontation, de convaincre Carmen de revenir auprès de lui. Désespéré, Don José supplie, implore, menace, mais elle, brave, refuse net. Il la poignarde alors et dévoile son crime à la foule.

Cet univers à la fois artistique et tragique avait quelque chose de magique dans l’interprétation des artistes et instrumentistes, tout en palettes musicales, qu’Amine Kouider a su dépeindre grâce à une partition lyrique dirigée avec une maestria telle que le public, tout emporté par le jeu, suivait dans un silence quasi religieux l’interprétation de Carmen.

Sihem Oubraham