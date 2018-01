Enfance : Une formation spécialisée pour s’occuper des assistés

Les participants à une journée d’études sur le projet «Ensemble pour une meilleure prise en charge de l’enfant assistée», organisé samedi à Sétif à l’initiative de l’association Insaf pour la protection des droits de l'enfant, ont unanimement souligné «l’importance d’opter pour une formation spécialisée» afin de garantir «une meilleure prise en charge» de cette frange de la société. En marge de cette première session du projet «Ensemble pour une meilleure prise en charge de l’enfant assisté», le président de l’association Insaf, Adel Bourekzane a révélé à l’APS que ce projet s’étalant sur un an va donner lieu à de nombreuses conférences et sessions de formation spécialisée au profit d’activistes et partenaires dans le domaine de la protection de l’enfance assistée. Encadrée par une experte juridique, les participants à cette journée d’études se sont penchés sur «les mécanismes internationaux et nationaux pour la protection de l’enfant», selon la même source qui a expliqué que cette initiative profite à 25 cadres associatifs dans le but de mieux coordonner les efforts des associations qui travaillent avec des enfants assistés et de mettre en place un programme pour le développement des mécanismes de leur

prise en charge.

De son coté la superviseuse de l’atelier théorique, l’avocate et enseignante, Sihem Hemmache, s’est exprimée lors de son intervention sur les quatre axes de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant à savoir la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie et au développement et le droit d’opinion. Cette dernière a également évoqué dans ce contexte la loi algérienne 15-12 de 2015, relative à la protection de l’enfant et sa conformité avec la Convention internationale ratifiée par l’Algérie en 1992. Cette journée d’études a connu un vif engouement de la part des participants, à l’instar des cadres des centres de l’enfance assistée de Sétif, des représentants des associations activant dans ce domaine, et des cadres des administrations partenaires telles que les directions de la jeunesse et des sports, des affaires religieuses et de l’action sociale. (APS)