Protection de l’environnement : 2018, l’année des sanctions contre les pollueurs

L'Algérie est confrontée à de sérieux problèmes de pollution. En effet, les pollutions engendrées par le rejet d'eaux industrielles non traitées, les émissions de gaz nocifs, la production de déchets dangereux, les feux de forêts et la déforestation, la désertification et la dégradation de l'écosystème engendrent de sérieux problèmes environnementaux.



L’été 2017 a été meurtrier pour les forêts, les champs de blé et les arbres fruitiers. Une superficie totale de 53.975 hectares de végétation a été ravagée par les feux de forêts (2.992 foyers de feu) dans plusieurs wilayas du pays, qui comprend 28.841 ha de forêts, 10.398 ha de maquis et 14.745 ha de broussailles.

Cette superficie ravagée en 2017 représente quasiment le triple de celle consumée par les flammes durant l'année 2016 (18.370 ha), et ce en raison des conditions météorologiques défavorables. En ce qui concerne la prévention contre les feux de forêts et les dommages qu'ils causent, les institutions de l'Etat ont consenti des efforts importants, notamment ces dix dernières années et se sont matérialisés, entre autres, par l'ouverture de

6.000 km de routes et sentiers facilitant l'intervention en cas d'incendie, la réalisation de 10.000 ha de pare-feu (dont 478 ha en 2017). Ces efforts se poursuivront les prochaines années par le renforcement des moyens de prévention ainsi que la modernisation du matériel de gestion et d'intervention.

Pour la campagne-2018, la stratégie du ministère pour éviter les feux est axée sur la prévention, la détection précoce, le renforcement en pare-feu et l'ouverture de sentiers forestiers pour les premières interventions, de même qu’un renforcement en points d'eau.



Une taxe d’enlèvement des ordures.



Force est d’admettre que la protection de la nature et de l’environnement devient une préoccupation sociale dans la vie quotidienne de tous. L’année 2018 est celle de la mise en application de sanctions à l'égard du citoyen qui néglige son environnement. C’est ce qui a été annoncé tout récemment par la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables. Ainsi pour ce qui est des ordures ménagers, il est établi, au profit des communes dans lesquelles, fonctionne un service d'enlèvement de déchets domestiques, une taxe annuelle d'enlèvement des ordures ménagères sur toutes les propriétés bâties. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie annuellement au nom des propriétaires ou usufruitiers. La taxe est à la charge du locataire qui peut être recherché conjointement et solidairement avec le propriétaire pour son paiement. Le montant de la taxe est fixé comme suit : entre 1000 DA et 1.500 DA par local à usage d'habitation ; entre 3.000 DA et 12.000 DA par local à usage professionnel, commercial, artisanal ou assimilé ; entre 8.000 DA et 23.000 DA par terrain aménagé pour camping et caravanes ; entre 20.000 et 130.000 DA par local à usage industriel, commercial, artisanal ou assimilé produisant des quantités de déchets supérieures à celles des catégories ci-dessus. Les tarifs applicables dans chaque commune sont déterminés par arrêté du Président sur délibération de l'Assemblée populaire communale et après avis de l'autorité de tutelle. Dans les communes pratiquant le tri sélectif, il sera remboursé jusqu'à concurrence de 15 % du montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont définies par un arrêté interministériel.

Il faut savoir que le volume des déchets ménagers produits en Algérie est estimé de 13 millions tonnes/an, soit une valeur marchande de 100 milliards de dinars. Le taux exploité en réalité ne dépasse pas 5% de cette valeur. Les déchets ménagers passeront, à l'horizon 2035, de 13 à 20 millions de tonnes/an, soit 136 milliards de dinars, tenant compte seulement de la croissance démographique sans considérer d'autres variables qui pourraient augmenter ces prévisions.



En Algérie, 70.430 usines polluent la nature





Il faut noter que les opérations d'inspection au niveau des entreprises économiques effectuées en 2017 ont abouti sur 1.169 mises en demeure, 323 décision de fermeture et 121 poursuites judiciaires. Par ailleurs, les études élaborées par le secteur ont fait montre de 70.430 usines polluant la nature en Algérie dont 30.539 unités à l'Est du pays, 24.622 unités au centre, 9.538 à l'Ouest et 5.731 unités au Sud. Ces unités industrielles s'engagent à stopper la pollution dans les délais fixés sous peine de sanctions édictées par la loi. De lourdes taxes sur les activités polluantes figurent dans la loi de finance 2018. En effet, la taxe annuelle sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement peut atteindre 180.000 DA pour les entreprises classées, dont au moins une activité est soumise à l’autorisation du ministre chargé de l’environnement. Outre les activités soumises à une autorisation ministérielle, une taxe de 135.000 DA est appliquée pour les entreprises dont au moins une activité est soumise à l’autorisation du wali territorialement compétent. Pour celles soumises à l’autorisation du président d’APC (Assemblée populaire communale), la taxe est estimée à 30.000 DA et 13.500 pour les entreprises dont au moins une activité est déclarée polluante. Pour les petites entreprises n’employant pas plus de deux personnes, la taxe oscille entre 34.000 DA et 3000 DA. Le montant de la taxe sera doublé pour toute entreprise ne fournissant pas les informations nécessaires ou communique des informations erronées à l’administration fiscale chargée de fixer la taxe. Une hausse de 10% de celle-ci est prévue en cas de retard de paiement. Les recettes relatives à cette taxe seront distribués 33% au budget général de l’Etat, 67% à la caisse nationale de l’environnement et du tourisme.

Une autre taxe relative à l’environnement est également prévue et concerne les déchets industriels stockés, de l’ordre de 16.500 DA/tonne. Les revenus seront distribués comme suit : 48% à la caisse nationale de l’environnement et du tourisme, 36% au budget général de l’Etat et 16% au profit des communes.

Une taxe similaire, à hauteur de 30.000 DA/tonne, est également appliquée pour le stockage des déchets hospitaliers dont 60% seront distribués à la caisse nationale de l’environnement et du tourisme, 20% au budget de l’Etat et 20% aux communes.



Plus de 800 personnes formées dans différentes thématiques



Lancée par le Conservatoire national des formations à l’environnement (CNFE), cette session de formation vise, entre autres, le renforcement des capacités d’intervention des associations en matière d’environnement. Afin de procéder à un changement progressif des mentalités vis-à-vis de l’environnement et sa protection, le Conservatoire national des formations à l’environnement (CNFE) a lancé plusieurs sessions de formation au profit d’animateurs des associations, cadres des maisons de l’environnement ainsi que les membres des Scouts Musulmans Algériens, et cela à travers tout le territoire national. Ce programme compte 34 sessions de formation, à raison de 10 jours pour chaque session. À terme, le CNFE aura formé plus de 800 personnes dans les différentes thématiques arrêtées à cet effet, à savoir le tri et la collecte des déchets, les techniques de gestion des espaces verts, l’éducation à l’environnement pour un développement durable et le montage de projet. L’objectif visé est le renforcement des capacités d’intervention des associations en matière d’environnement et la création d’un réseau d’animateurs et d’acteurs dans ce domaine, qui sera chargé d’accompagner le ministère de tutelle dans la mise en place de sa politique au niveau du territoire national, et ce, à travers l’implication des directions et des maisons de l’environnement. Grace à ces formations, les animateurs seront capables de créer un espace de dialogue, de réflexion et de partenariat via les différentes wilayas du pays et développer et encourager des dynamiques et des projets collectifs. Il faut noter que depuis sa création le Conservatoire s’est engagé dans la formation pour la protection de l’environnement ; cela s’est traduit par la formation de plus de douze mille personnes dont quatre mille cadres et agents communaux dans les différents thèmes liés à l’environnement. Afin d’amener les apprenants à adopter de nouveaux comportements en faveur de la protection de l’environnement, le CNFE a mis l’accent sur certains thèmes liés directement à l’amélioration du cadre de vie du citoyen et à la protection de l’environnement. Il s’agit notamment de formations dans la gestion des déchets, la gestion des centres d’enfouissement technique (CET), l’aménagement et le soutien aux projets, la planification stratégique et l’éducation environnementale.

Le CNFE, un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministère chargé de l’environnement, a procédé aussi à l’élaboration de matériel pédagogique, qui fait l’objet d’une amélioration continuelle, de manière à permettre au CNFE de rester toujours actif et de jouer ainsi pleinement son rôle d’intermédiation pour la transmission du message environnemental.

Reste à préciser que la protection de l’environnement est l’affaire de tous. Chaque citoyen a le droit de vivre dans un environnement sain, propre à assurer son bien-être et préserver sa santé. Mais il a aussi le devoir d’agir comme un consommateur responsable en participant aux actions visant à réhabiliter et à préserver son entourage.

