Ligue-1 (16e journée - suite et fin) : Le CSC ne gagne plus

Le leader, le CSC, ne gagne plus et cela depuis les trois dernières sorties. La défaite, faut-il le préciser, devant le PAC, au stade de Bologhine sur le score de (2 à 0) lui a causé, à priori, beaucoup de mal.

Les poulains d’Amrani, malgré un effectif de qualité, sont en train de «s’essouffler». Cela était visible, au stade 20-Août devant le NAHD. Alors qu’il menait au score depuis la 12e minute sur un but de Cissé, il s’est fait rejoindre en seconde mi-temps sur une égalisation signée Yousfi. Il n’arrive plus à maintenir un score. C’est ce qui commence à inquiéter ses «fans». La bonne affaire est à mettre à l’actif des gars du sud du pays qui ont profité de leurs succès at home devant la JSK (2 à 0) pour revenir à trois points du leader constantinois. L’USMA, qui avait une très belle carte à jouer dans son fief de Bologhine, a été accrochée en fin du compte par une très bonne formation algéroise du PAC (0 à 0). Les deux équipes, malgré leur bonne volonté n’ont pu se départager. et n’ont pas réussi à «secouer les filets». Ce semi-échec fait les affaires du MCA qui revient à un point des Usmistes à la faveur de son succès devant une très bonne équipe de l’US Biskra qui méritait mieux. Les Sétifiens sont-ils en train de remiser leurs ambitions ? On pourrait le penser, surtout que l’équipe n’arrive plus à concrétiser les nombreuses occasions qui se présentent à elle. Et le nul concédé face à l’USMH est lourd de conséquences. Le MCO —doucement, mais sûrement— est en train de revenir dans la course pour le titre, ou du moins le podium. Sa victoire, dans le temps additionnel devant l’USM Blida, sur un but de Gharbi, lui permet de bien entamer cette phase retour avec l’espoir d’être parmi les meilleurs en fin du présent exercice. L’USMBA a renoué avec la gagne en venant assez difficilement à bout d’une très bonne équipe du CRB. Tout s’est décidé dans les premières minutes de jeu par le but inscrit par l’opportuniste Houssini dès la 4e minute. Si le CRB n’arrive toujours pas à gagner, les Abassis se reprennent et peuvent espérer mieux dans les journées à venir. Par ailleurs, la situation au sein de la JSK s’est compliquée après la démission d’Aït Djoudi de la barre technique du club, mais reste au directoire. Avant l’AG qui va être organisée d’ici peu, les supporters sont dans l’expectative. L’USM Blida, qui a été battue chez elle par une bonne formation oranaise, a, peut-être compromis ses dernières chances quant au maintien en Ligue-1. Avec huit points dans son compteur, elle est à cinq longueurs derrière les deux équipes les plus proches qui sont l’US Biskra et l’USMH. Chaque point perdu aura son importance.

H. G.