Dans la LUCARNE : Ce ne sera pas facile

Tout le monde a remarqué la saison écoulée que notre championnat national ne s’est pas terminé dans les temps. Malgré l’optimisme du président de la LFP, des aléas, indépendants de sa volonté, ont fait que le «terminus» de notre championnat national d’élite s’est prolongé, puisqu’il ne s’est achevé que le 14 juin dernier. Ce grand retard qui a eu des conséquences directes sur le repos annuel des joueurs pouvait être évité si l’on avait fait preuve de fermeté et si on n’avait pas laisser le centre de décision quitter les mains de la LFP de Kerbadj. En cédant aux pressions, on a ouvert la «boite à pandore». Le retard de la saison dernière ne doit surtout plus se reproduire cette saison, qui coïncide avec le Mondial russe. Les responsables de la Ligue du football professionnel sont au cours de cette phase retour assez optimistes de terminer le présent exercice au moins le 18 mai prochain. C'est-à-dire quelques semaines avant que le Mondial russe ne s’emmanche (vers la mi-juin).

Toutefois, entre la réalité et le souhait, il y a tout un monde. C'est-à-dire ce que la réalité sur terrain concrètement est tout autre. Quelles que soient les bonnes intentions du président de la structure qui gère notre football, il n’a pas toujours les «coudées franches». Il reste souvent tributaire d’une autre partie qui l’empêche d’appliquer le calendrier national du championnat de

Ligue-1 comme il l’entend. En effet, la LFP reste à l’écoute d’une manière plus attentive des décisions que peut prendre le coach national, Rabah Madjer. Celui-ci, comme on le sait, avait pris la décision d’effectuer des stages et des regroupements pour les joueurs opérant dans notre championnat national. Il est certain que cette option va, directement ou indirectement, avoir des répercussions sur la bonne marche de notre championnat national. Il est vrai que les visées des uns et des autres sont différentes. De plus, notre équipe nationale, dans l’immédiat, n’a aucune échéance officielle, hormis des matches amicaux en mars et juin. Le premier match officiel ne peut se disputer qu’en septembre, celui contre la Gambie à Banjul. De plus, nos locaux sont éliminés de la CHAN. Là aussi, pas de matches officiels, si ce n’est cette rencontre amicale contre le Rwanda qu’on jouera, ce 10 janvier à Tunis, à partir de 15h, et pour lequel Madjer a convoqué 21 joueurs. Ce qui par ricocher va décaler les matches des 1/16es de finale de la Coupe d’Algérie pour des clubs comme l’ESS, le CSC ou l’USMA, pour ne citer que ceux-là.

Le problème qui risque de se poser et surtout d’entraver la clôture du championnat dans les temps est que Madjer ne permet pas à la LFP de programmer des matches du championnat national les mardis. Une exigence difficile à respecter, surtout qu’elle va avoir des conséquences directes sur le programme du championnat. De cette façon, il sera difficile de le boucler à la date fixée par la LFP, le 18 mai prochain. C’est quasi-impossible, surtout que quelques clubs algériens durant les mois de février et mars entameront les compétitions africaines. Ce qui pourrait engendrer d’autres matches en retard lorsqu’on sait les «gâteries» constatées par le passé. Quelle que soit la bonne volonté des uns et des autres, la fin du championnat national d’élite ne pourra pas se terminer dans les temps. C’est presque une certitude !



Hamid Gharbi