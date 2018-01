Grand angle : Agir

Le regain des tensions dans la zone tampon El-Guerguerat, au sud du Sahara occidental, «préoccupe profondément» le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui a appelé le Maroc et le Front Polisario à la retenue. À telle enseigne que l’ONU a prévu d’envoyer une mission technique afin d’examiner les moyens de résoudre cette nouvelle crise et d’éviter qu’elle ne prenne de l’ampleur, comme cela a été le cas il y a quelques mois. L’adoption de la résolution 2351 aura permis de la désamorcer. Mais juste pour un temps, semble-t-il. En effet, une nouvelle crise se profile, et le risque qu’elle prenne de l’ampleur demeure entier, puisque le Maroc a opposé, selon le Front Polisario, un non catégorique à la demande de l’ONU. De ce fait, les efforts du Front Polisario en vue d’éviter une escalade pourraient s’avérer vains, du fait de l’intransigeance de Rabat. La rencontre prévue avant fin janvier entre le président Brahim Ghali et l’émissaire de l’ONU, Horst Köhler, pour discuter de cette question pourrait contribuer à lever les tensions naissantes. Toutefois, ce nouvel épisode qui s’annonce devrait inciter l’ONU à tout mettre en œuvre en vue de solutionner le conflit qui oppose les deux parties en obligeant le Maroc à se conformer à la légalité internationale et à accepter l’organisation du référendum d’autodétermination, conformément à la volonté de la communauté internationale. Pourtant, l’organisation onusienne semble dans l’incapacité d’aider les parties à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre d’arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies. Pis encore, le parti pris d’un membre du Conseil de sécurité, la France en l’occurrence, en faveur du Maroc n’a interpellé ni les autres membres permanents au sein de cet organe ni les autres pays membres de l’ONU, puisque aucun n’a jugé utile de condamner l’attitude française. Une vérité qui a fait dire au président sahraoui, dans une lettre adressée à M. Antonio Guterres, que l’ONU «devait affronter ce problème avec courage et transparence», car elle ne peut se résoudre plus longtemps à «la politique de l’autruche». Et quand bien même, cette remarque était formulée dans le cadre de la crise d’El-Guerguerat, il n’en reste pas moins vrai qu’elle vaut aussi pour la gestion de l’ensemble du dossier sahraoui.

Nadia K.