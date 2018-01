Kim Jong-un joue l’apaisement : Vers la réunification des Corées ?

Kim Jong-un, après avoir promis feu et sang pour ses ennemis, revient-il à de meilleurs sentiments ? À en croire son insistance sur «la nécessité de créer les conditions d’une amélioration des relations bilatérales avec la Corée du Sud en vue des jeux Olympiques à venir». C’est l’agence centrale de presse nord-coréenne qui rapporte la nouvelle citant le leader nord-coréen : «Le Nord et le Sud ne doivent pas être ligotés par les événements du passé. Il est indispensable d'améliorer les relations bilatérales et de faire une percée en matière de réunification.»

Les derniers remous dans lesquels Jong-un s’était embarqué et les différents retour de manivelle ont-il fait réfléchir le leader va-t-en-guerre ? En tout cas, il évoque clairement «non seulement une normalisation des relations entre Pyongyan et Séoul, mais aussi une réconciliation et une réunification de la nation». Pour ce faire, Kim Jong-un souligne l’importance pour les deux Corées de faire un effort pour communiquer et coopérer. Il en fait par ailleurs une affaire «intérieure» qui ne concernerait exclusivement que les deux Corées, loin de l’avis ou de l’ingérence de pays tiers.

Vendredi dernier, d’ailleurs, le village frontalier de Panmunjom a été choisi pour abriter les discussions, les premières depuis décembre 2005. Cette rencontre sera présidée, annonce-t-on, par le ministre sud-coréen de l'Unification, Cho Myung-Gyon, en présence du vice-ministre chargé des Sports.

Parallèlement (ou en réaction) à cette décision, Washington et Séoul ont daigné reporter leurs manœuvres militaires annuelles après les jeux Olympiques pour atténuer les tensions dans la péninsule.

Le discours édulcoré de Kim donne un autre ton aux discours belliqueux qui ont généré une chape de plomb sur cette région qui n’a pas connu la paix depuis les années 1950. Une lueur d’espoir qui vient déjouer les pronostics des analystes, dont les calculs vouaient la région à une guerre presque certaine.

L’avenir proche nous renseignera sur les vraies visées de Pyongyang et de sa capacité à maintenir la paix dans la région et de mettre son pays sur les rails du développement. La hache de guerre sera-t-elle déterrée une fois encore après les jeux Olympiques ?

Kamel Morsli