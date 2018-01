Libye : Cessez-le-feu projeté en Zone militaire occidentale

Les forces du gouvernement libyen, soutenu par l'ONU et le Conseil municipal de la ville de Zouara, à l'ouest du pays, ont convenu, samedi, de mettre un terme à toutes les opérations militaires menées dans la région par les forces gouvernementales de la Zone militaire occidentale.

«Un accord a été conclu pour interrompre les opérations militaires d'Abi Kamash à la frontière tunisienne», a déclaré le doyen du Conseil municipal de Zouara, Hafeth Ben-Sasi, cité par l'agence Chine nouvelle. «L'accord comprend également un appel lancé en vue d'une rencontre entre l'administration de la frontière, la Direction de la sécurité de Zouara, et M. Osama Joueili, pour discuter des arrangements de la région en matière de sécurité», a ajouté M. Ben-Sasi. Il a également dit que la frontière avec la Tunisie avait officiellement rouvert, «après avoir été fermée vendredi pour des actions militaires». Conduites par le général Osama Joueili, les forces de la Zone militaire occidentale ont lancé vendredi une opération militaire dans l'ouest de la Libye afin de lutter contre l'insécurité et la contrebande. Vendredi, M. Joueili a déclaré à l'agence Chine nouvelle que des ordres avaient été donnés afin que la frontière avec la Tunisie soit immédiatement fermée, dans l'attente d'une organisation des travaux de sécurité à la frontière et sur la route qui y conduit. Zouara, qui se trouve à quelque 120 kilomètres à l'ouest de la capitale, Tripoli, passe pour être une importante plaque tournante du trafic de carburant et d'immigrants clandestins. La marine libyenne a plusieurs fois attaqué en mer des réseaux de passeurs et détruit des navires utilisés pour la contrebande de carburant. À Benghazi, un attentat à la voiture piégée a été perpétré samedi à Salouk dans la banlieue de la ville sans faire de victime, a indiqué le conseil municipal de Salouk. L'explosion du véhicule, commandée à distance, a eu lieu près de l'une des artères principales de Salouk vers 10h45 (8h45 GMT) sans faire de victime. Selon le rapport annuel de la Commission nationale des droits de l'homme, au moins 433 personnes ont été tuées dans des violences en 2017, en Libye, dont 79 enfants et 10 femmes. «En tout, 201 exécutions extrajudiciaires ont été recensées dans différentes parties du pays, pour la plupart attribuées à des groupes armés», selon la même source. En outre, 157 civils ont été tués par des mines à Benghazi, Syrte et Derna.