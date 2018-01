Tamanrasset : Reddition d'un terroriste

Un terroriste s'est rendu aux autorités militaires et une importante quantité d'armes a été récupérée hier à Tamanrasset, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les unités de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu aux autorités militaires à Tamanrasset (6e Région militaire). Il s'agit de K. Mohamed, qui a rejoint les groupes terroristes en 2006», précise le communiqué. A cet effet, «il a été procédé à la récupération d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, six roquettes RPG 7, trois obus de mortier, deux kg de TNT, et deux chargeurs garnis pour Kalachnikov». «Ces résultats de qualité interviennent pour réitérer la détermination des unités de l'Armée nationale populaire engagées sur l'ensemble du territoire national pour la défense du pays et la protection des citoyens en mettant en échec toute tentative d'atteinte à la sécurité du pays», souligne le communiqué. (APS)