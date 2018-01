Grande mosquée d'Alger : Mise en place de la plateforme de communication et de télédiffusion

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, et le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, ont procédé, hier au niveau de la Grande mosquée d'Alger, à la mise en place de la plateforme principale de communication et de télédiffusion.

S'exprimant au cours d'une visite d'inspection, en présence du directeur général de l'Entreprise publique de la télévision (EPTV), Tewfik Khelladi et de plusieurs directeurs en charge du suivi du projet, M. Temmar a mis l'accent sur l'importance des médias en général et de l'audiovisuel en particulier dans la promotion de ce pôle religieux et culturel, la couverture et la transmission de ces activités et la mise en exergue de son importance et son esthétique pour la ville d'Alger.

Ce pôle sera un centre de rayonnement religieux, culturel et touristique et un monument civilisationnel qui conférera à la capitale un aspect esthétique particulier, a ajouté M. Temmar. Lors de cette visite purement technique, les discussions entre experts et directeurs généraux de ces médias ont donné lieu à «des idées prometteuses quant aux aspects techniques des équipements audiovisuels devant être installés au niveau de la mosquée, notamment l'installation des câbles et des dispositifs numériques au cours de cette étape de la réalisation», a souligné le ministre de l'Habitat.

L'échange a permis en outre d'aborder en détail les différents équipements et moyens, à l'image des câbles, installations électriques, internet, téléphones, dispositifs numériques et appareils de transmission et de réception, des installations qui devraient, selon le ministre, être encastrées. Le ministre a choisi en concertation avec le ministre de la Communication et le directeur général de l'ENTV deux salles pour l'installation des studios et équipements pour la télévision et la radio. Un studio spécial a été affecté au niveau du minaret à la radio et à la télévision pour les transmissions en direct et les émissions spéciales à caractère religieux, culturel et touristique qui permettront de mettre en avant la beauté de la mosquée et de la ville d'Alger.



15 caméras pour filmer les prêche



La Grande mosquée d'Alger verra à ce titre l'installation de plus de 15 caméras pour filmer les prêches, la prière du vendredi, les conférences, les émissions et les différentes activités culturelles et religieuses qu'accueillera la mosquée, dont 12 caméras au niveau de la salle de prière, deux au niveau de la cour et une autre avec un angle 360° au niveau du minaret, qui aura également un rôle sécuritaire.

Dans le même contexte, un plan technique a été mis en place, prenant en considération la possibilité d'animer des émissions à partir des cours, du minaret, du musée et de la bibliothèque en phase de réalisation. Un centre de presse équipé des techniques modernes d'envoi de dépêches et d'un nombre important d'ordinateurs a été également désigné. M. Temmar a mis l'accent sur l'importance de la mise en place d'un plan technique spécial pour l'éclairage esthétique et artistique de la mosquée.

Concernant l'étude relative à la mise en place des équipements audiovisuels, initiée en 2014, et en cours d'actualisation, M. Temmar a mis l'accent sur l'impératif d'utiliser les techniques et les équipements modernes en cette matière. Accompagné de responsables de l'entreprise en charge de la réalisation et de membres du bureau d'études, le ministre a inspecté l'avancement des travaux au niveau de la salle de prière, de la cour, du minaret et des différentes autres parties. Soulignant l'impératif de respecter les délais de réalisation, le ministre a déclaré : «Il faut œuvrer à achever les travaux dans les délais prévus et aucune excuse ne sera acceptée à la fin de l'année.» Pour sa part, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a affirmé que «ce grand édifice, dont les travaux avancent bien, sera doté des techniques les plus modernes en matière d'information en général et d'audiovisuel en particulier, ce qui permettra une télédiffusion de haute qualité lors de la transmission des activités de la mosquée».



Des moyens techniques de pointe



Appelant la presse nationale à mettre en valeur ce "grand édifice" au vu des moyens mobilisés pour sa réalisation, M. Kaouane a fait état de la mise en place de «moyens techniques de pointe pour que les personnes appelées à travailler ici puissent accomplir convenablement leurs tâches».

A partir d’aujourd’hui, des réunions techniques seront organisées entre cadres du ministère de la Communication, directeurs techniques de la Radio et de la Télévision, de responsables de l'entreprise en charge de la réalisation et de membres du bureau d'études pour établir les fiches techniques relatives à la finalisation de tous les aspects de la mise en place des techniques d'information et de télédiffusion au niveau de la Mosquée.

Réalisée sur une superficie dépassant 27 hectares, la Grande mosquée d'Alger compte une salle de prière d'une superficie de 20.000 m2, un minaret long de 267 m, une bibliothèque, un centre culturel, une maison du Coran, ainsi que des jardins, un parking, des blocs administratifs et des postes de protection civile et de sûreté, et des espaces de restauration.

Dans la partie sud du site est prévu un centre culturel composé d’une grande bibliothèque, de salles de cinéma et de conférence pouvant accueillir 1.500 participants. Lancé début 2012, le projet de réalisation de la Grande mosquée d’Alger a été confié à l’Entreprise chinoise "CSCEC". Concernant les deux niveaux du sous-sol comportant des systèmes antisismiques (qui permettront d'atténuer la puissance d'un séisme de 2,5 à 4 fois, leur réalisation est achevée à 100 %.

La bibliothèque a une capacité d'accueil de 3.500 personnes et compte un million de livres. Le centre culturel peut accueillir 3.000 personnes, la maison du Coran 300 étudiants et le parking automobile 4.000 véhicules.

La Grande mosquée d’Alger, qui sera livrée fin 2018, est la plus grande mosquée d'Afrique et la troisième plus grande au monde après Masdjid Al-Haram de la Mecque et Masdjid Al-Nabawi de Médine. (APS)