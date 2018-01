RCD : 5e congrès en février

Le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) a indiqué dans un communiqué, «prendre acte» de la décision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de consacrer Yennayer fête nationale officielle. Il a rendu hommage «à toutes les militantes et tous les militants qui ont porté le combat identitaire», ajoutant que le parti demeurait «mobilisé et vigilant pour sa consécration pleine et entière par l’officialisation effective de tamazight».

Par ailleurs, évoquant la préparation du 5e congrès du parti devant se tenir les 8, 9 et 10 février prochain, le Conseil national du RCD a salué la «qualité» du travail accompli par les différentes commissions mises en place pour assurer un bon déroulement de ce rendez-vous et permettre aux militants de débattre des différents documents. A ce sujet, outre la feuille de route élaborée par la commission organique, cette instance du parti a précisé que les projets de révision des statuts et d’enrichissement du programme sont déjà diffusés dans les structures afin de permettre à tous d’être «au même niveau d’information avant la tenue des pré congrès régionaux prévus les 26 et 27 janvier dans différentes wilayas». Sur un autre plan, le SN du RCD a examiné la situation générale du pays, en évoquant notamment la loi de Finances 2018. A ce propos, il a réitéré sa position quant à ce texte, qui selon lui, «risque d’handicaper durablement le redressement d’un appareil productif». «Tout le monde sait qu’à elle seule, l’augmentation des prix de l’énergie va se répercuter sur toute la production de biens et de services dans tous les secteurs et que des hausses de prix en cascades seront enregistrées tout au long de l’année pour grever le budget des ménages déjà mis à mal par la dévaluation du dinar et l’inflation», déplore la SN du RCD. (APS)