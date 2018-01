FRONT EL MOUSTAKBEL : Concrétisation de la démocratie par le militantisme

Le président du Front El-Moustakbel, Abdelaziz Belaid, a affirmé hier à Laghouat que «la concrétisation de la véritable démocratie requiert une longue militantisme». «La concrétisation de la véritable démocratie exige un travail de longue haleine et de militance et ne se limite pas aux discours politiques. C'est plus une pratique, une culture et la consécration du pouvoir du peuple», a indiqué M. Belaid lors d’une rencontre régionale des élus du Front El-Moustakbel tenue à la bibliothèque principale publique Bachir El-Ibrahimi de Laghouat. «Nous sommes convaincus que le changement de la situation passe par celui (changement) des pratiques et des mentalités», a-t-il souligné, avant d’appeler «à la cohésion du peuple pour éviter les situations difficiles qu’a vécues le pays et d’£uvrer à rendre espoir aux Algériens». Le président du Front El-Moustakbel a, à l’occasion, invité les élus de son parti à contribuer au changement, de prendre en charge les préoccupations des citoyens et d’£uvrer à la moralisation de l’action politique, car, a-t-il estimé, «le mandat électoral est une responsabilité à assumer», dont «notre formation politique entend construire l’Algérie avec l’implication de tous». Il a indiqué que le 2e congrès du Front El-Moustakbel «constituera un nouveau départ qui devra donner lieu à l’élaboration d’un nouveau statut, d’un règlement intérieur fort et à la création d’une instance nationale chargée des élus». M. Belaid a fait part, à ce titre, de l’organisation prochaine de sessions de formation qui cibleront, en premier lieu, les présidents des assemblées populaires communales (P/APC), partisans de son parti politique, avant de profiter aux élus et aux militants. Cette rencontre régionale du Front El-Moustakbel a regroupé les élus locaux des wilayas de Djelfa, Laghouat et Ghardaïa. (APS)