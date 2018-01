El Fadjr El Djadid : Elargir les prérogatives des élus locaux

Le président du parti El Fadjr El Djadid, Tahar Benbaïbeche, a appelé hier depuis Sétif les élus de sa formation politique «à ne prendre part à aucune initiative pouvant bloquer les travaux des Assemblées populaires communales et de wilayas». Lors d’un meeting régional regroupant les élus du parti El Fadjr El Djadid des wilayas de Biskra, d’Oum El Bouaghi, de Khenchela et de Sétif, organisé au musée national d’archéologie de Sétif, Benbaïbeche a mis l'accent devant les membres des Assemblées populaires communales (APC) et de wilayas (APW) sur «l’importance de dialoguer avec les autres partis politiques afin de ne pas se retrouver devant des situations de blocage». «Tenez conseil avec le reste des formations politiques et restez positifs pour permettre au pays de prendre la bonne voie», a-t-il lancé aux élus de son parti. Le président d’El Fadjr El Djadid a ajouté, dans ce contexte, que son «parti a été fondé sans autre objectif que celui de servir le peuple», avant d’appeler l’assistance à œuvrer dans le bon sens et «à ne jamais galvauder les principes du parti ou à écorner son image en ayant des positions pouvant bloquer les décisions des APW et des APC», indiquant qu’El Fadjr El Djadid est pour l’intérêt général et que sa principale préoccupation demeure l’avenir du citoyen. Evoquant l’importance du rôle de l’élu local, Tahar Benbaïbeche a estimé que «la réussite de la gestion de la République passe, en premier lieu, par la réussite de la gestion de la commune», car, a-t-il dit, «toute la question réside dans la manière de gérer la situation à l’échelle locale». Le président de cette formation politique a, par ailleurs, soutenu que l’élargissement des prérogatives des élus locaux «est indispensable», affirmant que l’élu local «connaît mieux que nul autre les préoccupations de la collectivité dont il est issu». (APS)