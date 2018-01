MSP : Le financement, défi majeur pour le développement local

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrazak Mokri, a indiqué, samedi à Blida, que le financement constituait un «défi majeur» pour les élus locaux désireux de consacrer le développement local eu égard à la crise économique que traverse le pays. «Contrairement aux élus locaux des années de la prospérité financière en Algérie, les élus actuels devront faire face à de nombreux défis, notamment économiques et juridiques, durant leur mandat électoral (5 années)», a soutenu Mokri dans son intervention lors d'une journée de formation au profit des élus de son parti à Blida. Aussi, a-t-il recommandé aux élus locaux l’impératif de chercher des sources de revenus supplémentaires, notamment en se rapprochant des hommes d’affaires afin de les convaincre de la nécessité d’investir dans leur commune, ceci d’autant plus, a-t-il ajouté, que la wilaya de Blida «est réputée pour être un pôle industriel par excellence». Par ailleurs, le chef de file du MSP a exprimé sa désapprobation quant à la décision de l’Etat de recourir à la planche à billets pour financer le Trésor durant les cinq prochaines années, estimant que l’adoption de ce type de financement «doit se faire à court terme», tout en mettant en garde contre son impact négatif sur le pouvoir d’achat des citoyens . L'autre «défi majeur, et non des moindres, pour l’élu local», a-t-il dit, est le «système juridique gérant les assemblées locales, dans lequel l’élu local est placé sous la tutelle ‘’absolue’’ du wali et du chef de daïra». Un fait que Mokri a qualifié d’«aberrant». D’où son appel à la révision de cette loi et à l’élargissement des prérogatives de l’élu local de manière à lui conférer le pouvoir de gérer les affaires de sa commune, estimant que «c’est là une revendication partagée par toutes les formations politiques.» Cette journée de formation, au profit des nouveaux élus locaux, a été encadrée par des cadres du MSP et d'anciens élus ayant déjà une expérience dans la bonne gérance des affaires des communes. (APS)

Satisfaction de l’officialisation de Yennayer

Le président du MSP a exprimé hier à Tizi-Ouzou la satisfaction de son mouvement de la décision du président de la République de décréter Yennayer, fête nationale chômée et payée. «Le MSP est heureux de l’officialisation de Yennayer comme fête nationale chômée et payée», a-t-il fait savoir d’une allocation prononcée devant les élus locaux de son parti à la maison de la culture Mouloud-Mammeri, en rappelant que le MSP avait par le passé voté pour la constitutionnalisation de tamazight comme langue nationale et officielle. S’adressant aux élus locaux de son mouvement, Abderzak Mokri les a exhortés à faire du développement local des communes où ils sont élus une priorité pour générer les ressources, créer de l’emploi et améliorer le cadre de vie des populations. «Notre présence dans les assemblées locales doit être un exemple pour la stabilité de ces assemblées», a-t-il soutenu, en ajoutant que le MSP travaille avec toutes les tendances politiques pour l’intérêt des citoyens. Le politique, a-t-il encore indiqué, doit œuvrer pour l’intérêt général et non pas pour ses intérêts personnels ou de son parti. Le président du MSP a également déploré la chute du pouvoir d’achat des algériens à cause de la tendance à la hausse des prix des produits de large consommation générée par la nouvelle loi de finance 2018. Il a par ailleurs rappelé les multiples défis économiques que se doit de relever notre pays pour faire face à la crise économique provoquée par la baisse des prix du pétrole sur le marché international. Parmi ces défis, le président du MSP a insisté sur la corruption qui doit être combattue par des moyens pacifiques et l’octroi de plus de prérogatives aux élus locaux qui doivent faire des communes une véritable locomotive de développement national. Bel. Adrar