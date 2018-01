FLN : Regagner la confiance des Algériens

Le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès a appelé, hier à partir de Tiaret, les élus de sa formation politique à se concentrer sur le développement local et à regagner la confiance des Algériens.

Lors d’une rencontre régionale des élus locaux des wilayas de Tiaret, Tissemsilt, Chlef, El Bayadh, Mascara et Relizane, M. Ould Abbès a souligné que le peuple algérien a accompli son devoir en plaçant sa confiance au FLN qui est en tête dans 34 wilayas et 700 communes du pays et en donnant 2 millions de voix supplémentaires lors des élections locales dernières par rapport aux précédentes. «Les élus doivent ainsi préserver cette confiance en prenant en charge les besoins des citoyens», a-t-il déclaré.

Le secrétaire général du FLN a affirmé que son parti veille au soutien de ses élus dans leur mission et à leur protection, soulignant qu'ils doivent à leur tour faire preuve d'une volonté pour améliorer le quotidien des citoyens dans leurs communes respectives à travers des projets de développement local.

M. Ould Abbès a rappelé à cette occasion que l’Etat a consacré 100 milliards DA pour le développement des Hauts plateaux. «En tant qu'élus vous devez concrétiser le programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a-t-il insisté, soulignant que ce programme est celui du FLN dans ses volets social, économique, politique et culturel. M. Ould Abbès a appelé à s’intéresser à la classe ouvrière qui représente la base militante, précisant que «le point commun entre le FLN et les autres partis est l'application du programme du Président de la République», qui est a-t-il dit «le président réel du FLN». En outre, M. Ould Abbès s’est engagé à augmenter le nombre de militants du FLN de 700.000 à 1 million avant 2019, dans le cadre de la nouvelle politique adoptée par le parti et de laisser la base choisir ceux qui les représentent dans les prochaines échéances électorales. Par ailleurs, le secrétaire général du FLN a affirmé que lors de la réunion à laquelle ont pris part le FLN, la centrale syndicale et le Forum des chefs d’entreprises (FCE), il a été décidé que secteur public «sera préservé». M. Ould Abbès a, au passage, valorisé les acquis concrétisées depuis l’arrivée au pouvoir de M. Abdelaziz Bouteflika dont la réalisation de 4 millions de logements, de milliers de kilomètres de routes et de centaines d'infrastructures sanitaires et éducatives rassurant dans ce qu’il a appelé «un message d’espoir» que l’Etat algérien conduit par le FLN continuera à verser les salaires aux travailleurs et qu'il n’y a pas lieu de craindre la crise financière.

La mouhafadha du FLN de Tiaret a honoré, à cette occasion, M. Djamel Ould Abbès, un membre de la famille révolutionnaire et le plus ancien secrétaire de la kasma FLN de la wilaya. Le secrétaire général du FLN présidera, samedi soir à Tiaret, une rencontre de formation au profit des élus, notamment les nouveaux, qui sera animée par des experts dans le domaine des marchés publics. (APS)