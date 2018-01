Encouragement des investissements agricoles : Une feuille de route annoncée

Dans les conjonctures économiques actuelles, où l’accroissement de la productivité fait l’objet d’une recherche constante, la nécessité de développer rapidement la production agricole est devenue de plus en plus indispensable. C’est sur cet aspect que le ministre de l’Agriculture, Abdelkader Bouazgui, a accentué ses exhortations pour les responsables du secteur, qui doivent, selon lui, fournir « plus d’efforts » pour atteindre les objectifs escomptés.

Le pays dispose d’un potentiel agricole inestimable qui demeure toujours « mal exploité » et qui ne réalise pas son autosuffisance au niveau de la production agricole, spécialement pour certaines wilayas. Il est impératif d’augmenter la production agricole qui entraînerait l’offre sur le marché intérieur à un prix relativement « abordable » qui mettra les produits à la portée de toutes les bourses.

Dans le même ordre d’idées, le ministre a indiqué que son secteur allait mettre en œuvre une feuille de route pour développer et organiser toutes les filières, encourarger les investissements et passer à la transformation pour mettre à l’abri les agriculteurs de la perte due aux excédents de production. Le document vise essentiellement l’amélioration de la productivité et l’élaboration des normes de qualité des produits pour passer à l’acte d’exportation. A Annaba, il a affiché son mécontentement par apport au manque de rentabilité de la production. La wilaya est classée à la 41e place à l’échelle nationale avec l’équivalent de 26 milliards de dinars en valeur de production. Le ministre a indiqué devant toutes les parties (directeurs d’agriculture, présidents des chambres d’agriculture, élus...) qu’«il est vrai que tout est prioritaire pour le développement de l’économie nationale. L’industrie, le tourisme, le commerce et l’agriculture accaparent la part du lion dans la politique de l’Etat pour contribuer à la création de richesses de notre économie».

Il précise toutefois qu’il est temps que l’agriculture joue son rôle. «Il faut faire attention à l’idée de l’alternative au secteur des hydrocarbures qui n’est pas un vain mot. Il faut adhérer à cette démarche nationale pour atteindre les objectif tracés». Il a souligné qu’il faut avoir une stratégie claire qui se base sur des constats réels du terrain pour assurer un vrai développement du secteur. «Les pouvoirs publics ont pris plusieurs mesures pour relancer les activités agricoles conformément à la décision du Conseil de participation de l’Etat et aux orientations du Président de la République ayant chargé la tutelle de chercher des partenaires du secteur privé pour investir. Il s’agit notamment de servir de locomotive de développement agricole et économique, a-t-il fait savoir lors d’un point de presse en marge de sa visite de travail et d’inspection. «Si l’on arrive à mettre en production 20.000 hectares, on pourra avoir des rentrées de l’équivalent de 100 milliards de dinars. La montagne possède tous les atouts pour être exploitée », dira-t-il encore. Ainsi, et selon les déclarations du ministre, un grand potentiel reste à exploiter pour faire jouer à l’agriculture son rôle dans la stratégie de développement global. Le développement rural et la revitalisation des espaces ruraux, l’exploitation des zones montagneuses, steppiques et les forêts continueront de faire l’objet d’une démarche intégrée et intersectorielle.

De ce fait, le ministre a affirmé la disposition du secteur à accorder davantage de facilités aux investisseurs et hommes d’affaires dans les différentes filières agricoles et d’encourager les opérateurs économiques à investir dans l’agroalimentaire.

«Nous sommes disposés à accorder davantage de facilités aux investisseurs dans le secteur agricole, comme il est de notre devoir de lever toutes les contraintes administratives et de simplifier les procédures afin de permettre aux hommes d’affaires d’investir dans ce secteur stratégique», a-t-il ajouté. Toutes les facilités leur seront accordées pour booster et redonner place à la production nationale. «Nous avons besoin de ces investisseurs pour développer notre agriculture», a-t-il conclu, relevant que toutes les forces doivent être mobilisées pour redynamiser la production nationale.

Kafia Ait Allouache

M. Abdelkader Bouazghi à Annaba

Cap sur le renouveau agricole

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a indique hier à Annaba que des mesures exceptionnelles ont été prises pour permettre un bon déroulement de la prochaine campagne de transformation de la tomate industrielle. Ces mesures concernent principalement les régions à haut rendement, en l’occurrence certaines wilayas de l’Est (Annaba, Guelma, Skikda et El Tarf ), a-t-il précisé, ajoutant que son département a répondu favorablement aux doléances des conserveurs de tomate dans la perspective de parvenir à l’autosuffisance à propos de ce produit alimentaire stratégique, à l’instar d’autres cultures, telles que la pomme de terre, le lait, les céréales et les légumes secs.

Le ministre a regretté que la wilaya de Annaba qui recèle de grandes potentialités agricoles avec sa plaine aux terres fertiles et une pluviométrie favorable, est à la traîne en matière de production agricole par rapport aux autres régions du pays. Elle ne produit en moyenne annuellement que 26 milliards de dinars, tandis que d’autres wilayas moins nanties en potentialités existantes réalisent chacune plus de 200 milliards de dinars par an. Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a entamé sa visite de travail et d’inspection en se rendant à l’exploitation agricole Chebah El Messaoud à El Bouni, insistant sur la nécessité d’une stratégie pour développer au mieux cette culture sans délaisser les autres filières agricoles. Il s’est déplacé par la suite à l’office régional de lait Edough relevant du secteur public pour inaugurer un atelier de fabrication de lait pasteurisé en boîte d’une capacité de 6.500 litres par heure. Après avoir visité l’abattoir d’El Bouni, implanté au marché d’intérêt national (MIN) puis le complexe avicole Benmerabet à Treat, le ministre a inspecté le dépôt des productions de liège à Berrahal, insistant sur la nécessité de recenser les vides exploitables dans les forêts qui peuvent accueillir des investissements créateurs de richesses et d’emplois. Le ministre présidera en début de soirée une rencontre régionale avec les agriculteurs.

B. Guetmi