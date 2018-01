M. Hocine Necib en visite de travail à Alger : Sécuriser et stabiliser l’alimentation en eau

« Un programme important de réalisation d’infrastructures de mobilisation et de stockage est en cours à travers les communes de Douéra, Souidania, Ouled Fayet, et la nouvelle-ville de Sidi Abdallah, en plus de l’interconnexion entre les principales chaînes de distribution d’eau potable», a déclaré hier le ministre des Ressources en eau.

M. Hocine Necib s’est exprimé lors d’un point de presse, à l’issue d’une visite d'inspection et de travail, de plusieurs projets relatifs à ce volet, en compagnie du wali, Abdelkader Zoukh, et d’une forte délégation de cadres de son département et de la wilaya. Il a fait savoir que ces réalisations nouvelles permettront de mettre fin aux problèmes des perturbations et des coupures d’eau, particulièrement à l’ouest d’Alger et ce, avant le ramadhan prochain. Le responsable a indiqué que des perturbations momentanées dans les programmes de distribution sont enregistrées de temps à autre durant les périodes de consommation de pointe et sont principalement dues à des ruptures au niveau des adductions, aux fuites, aux disjonctions électriques. Ce programme permettra, selon lui, de sécuriser davantage l’alimentation en eau durant la saison estivale 2018 qui porte sur l’achèvement de 42 forages en cours de réalisation, l’achèvement du dédoublement de la conduite de Gué-de-Constantine permettant de distribuer 200.000 m3/j au lieu des 100.000 actuellement de l’est vers l’ouest et enfin la sécurisation de la station de traitement de Mahelma à partir du barrage de Douéra. S’agissant des capacités de stockage, M. Necib a souligné que plusieurs actions sont engagées à moyen terme, visant à augmenter les capacités a travers la réalisation de 3 réservoirs au niveau de Bouzaréah, Draria, Tessala el-Merdja, pour une capacité globale de 40.00. m3 d’une part et la réalisation d’une nouvelle station de dessalement d’eau de mer avec une capacité de 30.000 m3/j à Zeralda, décidée récemment par le gouvernement, permettant ainsi de sécuriser totalement et définitivement la capitale en matière d’alimentation en eau.



10.000 branchements illicites en 2017



Le premier responsable du secteur des ressources hydriques a indiqué que la capitale est actuellement alimentée par les eaux souterraines (plus de 190 forages en service), par les eaux de surface mobilisées à travers 6 barrages ainsi que l’eau dessalée à partir des stations d’El Hamma et de Fouka, soit en chiffres 59 % de l’eau potable à Alger provient d’eaux superficielles, 19% d’eaux souterraines et 22% d’eaux dessalées. En ce qui concerne les branchements illicites, le ministre a fait état de 10.000 cas en 2017, dont 3.000 cas sont devant la justice, annonçant le lancement d’une vaste opération de lutte contre ce phénomène.

M. Necib a, dans ce sens, demandé aux cadres de la Seaal une collaboration étroite avec les collectivités locales et les services de sécurité afin de démasquer ce qu’il a qualifié de « voleurs d’eau ». «La loi sera appliquée dans toute sa rigueur à l’encontre de toute personne impliquée dans le vol d’eau potable», a-t-il prévenu, soulignant l’importance de cette ressource vitale, considérée comme un bien public «soutenu par l’Etat et produit au prix d’enveloppes colossales».



Le taux de remplissage des barrages a atteint 53%



Questionné sur une probable augmentation de la tarification de l’eau potable, le responsable a affirmé que la question n’est pas à l'ordre du jour, mais elle n'est pas exclue à l’avenir, affirmant que si augmentation il y aura, elle ne portera pas atteinte au pouvoir d’achat du citoyen. S’agissant du taux de remplissage des barrages, le ministre a fait remarquer que le mois de décembre dernier a été marqué par l’abondance des pluies, ce qui a permis d’augmenter le taux de remplissage pour enregistrer un nouveau record jamais atteint depuis 5 ans durant la même période. « Les apports enregistrés à travers le territoire national durant ce mois ont dépassé les 500 millions de m3. Soit un taux de remplissage global de 53%», s’est- il réjoui, affichant l’espoir que ce taux augmentera davantage durant l’apport janvier-mars.

Sarah A. Benali Cherif