M. Tahar Hadjar : « Les portes du dialogue n’ont jamais été fermées »

«Toute personne étudiant, enseignant ou fonctionnaire qui tenterait de fermer les portes de l’université dans le cadre d’actions de protestation s’exposera à des sanctions», a fermement averti hier, M. Tahar Hadjar, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, lors d’une conférence de presse tenue en marge de sa rencontre avec les représentants de différentes associations estudiantines agréées.

Poursuivant ses propos, M. Hadjar a instruit l’ensemble des responsables de campus de respecter et faire respecter cette directive faute de quoi les auteurs seront présentés devant le conseil de discipline et s’exposeraient à des poursuites judiciaires. «Les actions de protestation sont un acquis constitutionnel et doivent se faire avec civisme et dans les règles et le respect des lois de la République», a-t-il expliqué, ajoutant que les portes du dialogue n’ont jamais été fermées. Dans le même sillage, le ministre a tenu à préciser que les voies de dialogue sont ouvertes à toutes les corporations et associations estudiantines et autres regroupant les autres corps relevant du secteur à la seule condition qu’elles soient agréées.

Par ailleurs, M. Hadjar a appelé les différents supports médiatiques à plus de pertinence dans la couverture de ce genre d’information et à vérifier les faits avant de rendre publiques des informations pour faire barrière à ceux qui veulent déstabiliser l’université algérienne. «Inconsciemment certains journalistes font puiser leurs informations auprès de certaines organisations non reconnues, ce qui encourage une propagande de désinformations basées sur des données erronées», a-t-il soutenue. Concernant les œuvres universitaires, M. Hadjar a fait savoir que son département s’est engagé à améliorer les différentes prestations prodiguées aux étudiants (transport-restauration-hébergement), faisant état de l'organisation durant le mois de janvier 2018, d'une conférence nationale sur les œuvres universitaires. Abordant le volet pédagogique, le ministre a indiqué que le dernier délai de dépôt des thèses de doctorat est prévu le 30 juin 2018, faisant état de cas de doctorants qui n’ont, à ce jour, pas encore soutenu leur thèse et ce depuis 30 ans, cette situation est jugée, selon le ministre, inadmissible.

«Ces derniers sont appelés à régulariser leur situation, au même titre que leurs collègues, à l’effet de parachever leurs travaux dans les délais impartis», a-t-il ajouté.

S’agissant des préoccupations des médecins résidents, le ministre tient à rappeler que la situation afférant à ce volet et relevant du ministère de l’Enseignement supérieur est assainie. M. Hadjar a, par ailleurs, rappelé la mise en place d'une commission mixte entre le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de l'Education nationale, soulignant que son secteur prendra en charge toutes les demandes des diplômés de l'ENS, soulignant toutefois que leur revendication de travailler dans leur wilayas de résidence constitue une doléance utopique. «Le principe en matière de recrutement obéit aux besoins du secteur de l'Education nationale», a informé le ministre. Et d’ajouter que certaines spécialités sont ouvertes dans des wilayas mais non dans d'autres.

Kamélia Hadjib