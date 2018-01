M. Tayeb Louh en visite de travail à Alger : La réforme colonne vertébrale de l’état de droit

En visite de travail au niveau des tribunaux et de la cour d’Alger, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, a réitéré les principaux objectifs visés à travers l’action de réforme de ce secteur en termes de protection des libertés des individus et de leurs biens.

«Notre action de réformes que nous menons sous les orientations du Président de la République est la colonne vertébrale de l’Etat de droit», indique en effet M. Tayeb Louh lors de la tournée qu’il a effectuée dans la capitale.

L’objectif était de s’imprégner de visu du système de permanence assuré par les magistrats pendant les journées non ouvrables.

Cette visite a constitué en outre une opportunité de révéler le dernier «acquis» réalisé dans le cadre de la modernisation du secteur de la justice, à savoir la mise en place au profit des magistrats permanenciers d’un système de signature électronique.

Le système en question lancé au tribunal de Chéraga est basé sur la technique de l’empreinte biométrique permettant au magistrat de signer électroniquement l’ensemble des dossiers, ce qui confère une meilleure célérité dans le traitement des affaires même durant le week-end.

M. Abdelhakim Akka, directeur de la modernisation au ministère de la Justice, explique que ce procédé qui vient ainsi d’être lancé au sein des institutions judiciaires de la capitale sera bientôt généralisé à travers le pays.

Le ministre s’est montré intransigeant sur le strict respect par les magistrats des lois de la République, notamment les nouveaux textes «fruits» de la réforme.

Il a insisté, en outre, sur le fait que la permanence au sein des tribunaux doit répondre à l’ensemble des attentes des justiciables.

Il a insisté sur la délivrance des permis d’inhumer et sur la nécessité de dynamiser les missions d’autopsie via une coordination optimisée avec les médecins légistes.

Il a ordonné la consécration, durant les journées des permanences, d’une audience pour le traitement des affaires requérant la comparution immédiate.

Selon lui, cette procédure a permis de réduire de plus de moitié les cas de recours à la détention de provisoire.

Au niveau du tribunal administratif de Bir Mourad Rais, un exposé traitant du contrôle de, l’individu porteur du bracelet électronique, nouveau procédé lancé tout récemment avec succès, a été présenté au ministre.

A ce propos, M. Louh a tenu à rappeler que le bracelet électronique consiste en un contrôle judiciaire qui ne peut, fait-il comprendre, être assimilé à une sanction.



Fermeté dans le traitement des affaires liées au foncier



Au sein de la même enceinte judiciaire, il a par ailleurs recommandé une fermeté absolue dans le traitement des affaires liées au détournement du foncier agricole dont la protection a été érigée, dit-il au rang de disposition constitutionnelle.

Au tribunal de Sidi M’hamed, M. Louh a surtout longuement insisté sur l’accélération des travaux de réhabilitation de la façade extérieure de cette institution. Il a même fait part de son mécontentement en constatant que les travaux n’avancent pas suivant la cadence souhaitée.

La visite de M. Louh s’est achevé au siège de la Cour d’Alger par une séance de travail avec les procureurs généraux et les président des institutions judiciaires de la capitale.

Le ministre a plaidé en faveur d’un suivi rigoureux des affaires de justice et ce, dit-il, à travers une concertation hebdomadaire regroupant toutes les parties concernées par son traitement.

M. Louh a, par ailleurs, rappelé que le procureur général est habilité à tenir des conférences de presse à même de mieux informer sur certaines affaires qui «choquent» l’opinion.

Ce qui est d’ailleurs prévu par l’article 11 du nouveau code pénal, dont le ministre à recommandé une application stricte.

Par ailleurs, le ministre a indiqué qu’aucun mouvement dans le corps des magistrats n’est inscrit à l’ordre du jour, rappelant qu’il s’agit des prérogatives du Président de la République. Il a fait part également de plusieurs projets de loi qui seront dévoilés prochainement dans le cadre de la poursuite de l’action de la réforme.

Karim Aoudia