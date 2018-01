REGARD : L’OMS déclare la guerre à «la baleine bleue»

« Game is over» . C’est du moins ce que espère beaucoup d’entre-nous, avec cette résolution de l’OMS qui tombe à pic pour dire « basta « au meurtre, téléguidé, à la baleine bleue, ce jeu scélérat, perfide qui ne rate jamais sa cible. L’organisation mondiale de la santé réagit, à sa manière, à tous ces crimes ou plutôt, à ce virus, d’un autre genre qui a touché essentiellement des enfants qui voulaient tout simplement s’amuser un peu, oublier, l’ambiance des clases et des pupitres, sans plus. Il était, enfin, temps pour que l’auguste OMS vienne de déclarer la guerre aux jeux internet à l’instar du « Blue whale «- un challenge dangereux- comme étant une maladie, à prendre au sérieux et dont il faut absolument se soigner, afin d’éviter ses fâcheuses et dramatiques conséquences. L’addiction à ce mal sournois sera désormais considérée comme pathologies au même titre que les autres problèmes de santé publique. Ce n’est que justice, d’ailleurs, de s’intéresser à ce monstre virtuel aux dommages collatéraux certains. Chez-nous, depuis le début, plusieurs gamins se sont donné carrément la mort après avoir découvert ce jeu morbide. Avant-hier, Haythem, cet enfant de Constantine, qui ne dépasse point les onze années, a été découvert, inerte et sans vie, dans leur salle de bain, par strangulation. Le pauvre a mis fin à sa courte vie et l’instigateur n’est autre, une fois de plus que l’addiction à internet; cette technologie qu’il faut prendre avec des pincettes surtout lorsqu’il s’agit d’enfants. Aujourd’hui, l’implication de l’organisation mondiale de la santé dans la guerre ouverte déclarée à ce jeu quand bien même salutaire, ne devraient aucunement faire oublier aux parents, en tant que responsables et tuteurs, leur rôle de protecteurs contre tous les maux, y compris, la toile qui est loin d’être lavée de tous soupçons et les victimes de cette dernière, sont là, pour le prouver. C’est une bonne chose que l’OMS se soucie de nos enfants connectés, inscrivant l’addiction à la baleine bleue, comme maladie, mais il serait plus judicieux pour les parents de surveiller leurs enfants afin qu’ils ne soient pas une proie facile à leur bourreau. Après tout, la vigilance reste le tuyau le plus sûr et le plus fiable pour sécuriser les bambins.

Samia D.