Chantage et menaces de mort sur Facebook : Deux individus arrêtés à Constantine

Deux hommes, respectivement âgés de 38 et 26 ans, ont été arrêtés, au cours de la semaine passée à Constantine, dans le cadre de deux affaires liées à la cybercriminalité. Dans la première, les éléments de la 17e sûreté urbaine ont opéré suite à une plainte déposée par un lycéen de 19 ans à propos d’un chantage exercé sur sa personne par le suspect, qui le menaçait de publier des photos indécentes de lui sur Facebook s’il ne cédait pas à ses avances. Concernant la provenance des photos compromettantes, le plaignant avait fait savoir que l’individu en question l’avait piégé en se faisant passer pour une fille, ce qui l’avait incité à les lui envoyer. L’enquête déclenchée a mis à jour l’existence d’une victime du même stratagème, âgée de 18 ans, et a permis l’identification et l’arrestation du maitre chanteur qui était en possession d’un téléphone portable contenant toutes les preuves l’incriminant. Concernant le second cas, les policiers ont également agi suite à une plainte pour invectives et menaces de mort sur Facebook. Le jeune homme sera rapidement appréhendé par les éléments de la 17e sûreté urbaine. À l’issue des procédures pénales, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent, pour les motifs d’atteinte à la vie privée, diffamation, chantage, incitation à la débauche et possession de vidéos à caractère obscène pour le premier, et d’insultes et menaces de mort sur les réseaux sociaux pour le second.

Issam B.