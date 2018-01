Grand angle : Contreproductive

Les Etats-Unis auraient certainement gagné à éviter de demander la réunion d’urgence du Conseil de sécurité pour discuter de la situation en Iran, où des manifestations ont eu lieu au cours des derniers jours. Non pas qu’ils n’avaient pas le droit de le faire — bien qu’ils se sont toujours arrogés le droit de tout demander aux autres — mais juste parce qu’une telle initiative aura été au final contreproductive pour le Conseil de sécurité en premier lieu. Et pour cause, cet organe a pour principale mission de garantir la paix et la sécurité dans le monde et non pas de s’ingérer dans les affaires internes des pays. Du reste à chaque fois qu’il a dérogé à sa mission, les conséquences ont été dramatiques. La Libye, pour ne citer que cet exemple, est la démonstration du risque encouru à dévoyer le Conseil de sécurité de son mandat. Echaudé — du moins l’espère-t-on — par les retombées de la résolution libyenne qui a jeté ce pays dont un chaos dont il peine à sortir, des membres du Conseil se sont refusés à reproduire un scénario écrit d’avance par Washington.

La rencontre s'est ainsi terminée dans la division. Certains pays, membres permanents et non permanents, ont souligné que cette question relève, à leurs yeux, de la politique interne de l’Iran alors que d’autres se sont demandés à juste titre «si le Conseil de sécurité était le meilleur forum pour discuter de cet enjeu». L'ambassadeur de France, François Delattre, a déclaré pour sa part que les manifestations antigouvernementales en Iran ne constituent pas une menace pour la paix et la sécurité internationales.

«Nous devons nous garder de toute tentative d'exploitation de cette crise à des fins personnelles qui pourraient avoir des conséquences diamétralement opposées à celles souhaitées», a-t-il poursuivi, c’est tout dire. Réagissant à ce camouflet, l'ambassadrice américaine à l’ONU, Nikki Haley, a déclaré que la réunion a montré à Téhéran que «le monde regarde» ses actions. En fait, il n’y a avait pas besoin d’une réunion du Conseil de sécurité pour cela.

Les dirigeants iraniens et ceux de n’importe quel autre pays de la planète sont parfaitement conscients qu’à l’heure d’internet, ils ne peuvent plus cacher grand-chose et que toute répression dont fera l’objet leur population se propagera à la vitesse de la lumière à travers les réseaux sociaux et suscitera condamnations et indignations. A moins que la demande américaine ne soit en fait motivée par d’autres desseins suggérés du reste par les propos de son ambassadrice à l’ONU et par lesquels elle a dénoncé «les dépenses d'armement de l’Iran faites aux dépens, selon elle, du bien-être de sa population». Un argument, qui le moins que l’on puisse dire, est loin de tenir la route…

Nadia. K