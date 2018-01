Autre revers pour Washington au Conseil de sécurité de l’Onu : La «gaffe»

Encore une fois, Washington a mis les pieds dans le plat. A croire que c’est devenu une habitude depuis l’avènement de Donald Trump à la Maison Blanche. Après le cinglant camouflet sur le statut d’El Qods, l’administration américaine vient d’essuyer un autre revers concernant, cette fois, la situation en Iran et les troubles qui ont marqué ces derniers jours quelques villes du pays des mollahs.

L’empressement américain, interprété comme une ingérence caractérisée dans les affaires internes d’un pays tiers, n’aura pas eu l’effet escompté par l’équipe Trump. Cette réunion aura servi beaucoup plus à mettre à jour les divisions entre les 15 membres et particulièrement entre les cinq permanents. Si pour la bouillonnante ambassadrice des Etats unis auprès de l’Onu, la situation des droits de l’homme en Iran justifie amplement «le droit» d’ingérence, sous cape on affirme non sans une note sarcastique que «si on doit faire des réunions à chaque fois qu'il y a des manifestations dans un pays...». Les desseins américains sont un secret de polichinelle. La volonté de mise au pas du régime iranien en étouffant ses aspirations légitimes de leadership dans la région du Moyen-Orient, occupait un large pan du discours de campagne du locataire du bureau ovale. Et il ne s’en cache pas de cette aversion envers Téhéran. Entre Donald Trump et le président Rohani, c’est loin d’être l’idylle. La vision yankee d’un grand moyen orient doit passer inévitablement par un Iran domestiqué, désarmé de l’ensemble de son arsenal balistique et nucléaire, le tout sous couvert de la sécurité d’Israël. Pour y parvenir l’administration américaine use et abuse de tous les plans y compris le chantage. Ainsi ces derniers temps l’Organisation onusienne vient d’en faire les frais. Sans touché à l’essentiel, réflexion sur la réforme du conseil de sécurité réclamé par le reste du monde et notamment les pays émergeants, l’oncle Sam a visé le nerf de la guerre en amputant le budget de fonctionnement de l’Onu de plus de 250 millions de dollars. Une manière de dire «qui paye les violons choisit la musique». Cependant, la politique de M. Trump ne fait pas l’unanimité et les relations internationales n’obéissent pas forcement à la loi du plus fort. Le jeu des intérêts inflige une autre logique que celle de la peur de «figurer sur une liste noir», (dixit Nikki Haley). Moscou, Pékin, Paris pour ne citer que ceux là préfèrent avoir à faire à un régime iranien réformateur ouvert sur le dialogue. L’accord sur le nucléaire iranien conclu avec le président Rohani, reste pour l’ensemble des occidentaux un acquis qui en aucun cas il ne faut remettre en question. Trump qui affectionne apparemment les coups d’éclats comme sa décision de se retirer de l’accord sur le climat, a décidé seul de surseoir à l’engagement international sur le nucléaire iranien, au risque de relancer la course à l’armement nucléaire et faire plonger le monde dans une instabilité pérenne. La «gaffe» de l’administration américaine, pour reprendre l’expression de Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des AE, n’est en fait qu’un pas de plus vers l’inconnu dont les contours n’augurent rien de bien rassurant. Hier c’était El Qods, avant-hier la Corée du Nord, aujourd’hui l’Iran, bien que le bouton rouge du nucléaire américain se trouvant sur le bureau du Président Trump soit un peu plus imposant, il n’en demeure pas moins qu’à force de dénoncer ceux qui boivent on finit toujours pas trinquer. Et ça ne tient absolument à rien, parfois à une simple publication…

M. T.



Téhéran dénonce



Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif , a dénoncé hier comme «une autre gaffe» la décision de l'administration du président américain Donald Trump de porter la question des récentes protestations en Iran devant le Conseil de sécurité de l'ONU. «Le Conseil de sécurité a rejeté la tentative flagrante des Etats-Unis de le détourner de son mandat», a écrit Mohammad Javad Zarif dans un tweet. «La majorité du Conseil a souligné la nécessité d'appliquer complètement l'accord nucléaire (conclu entre l'Iran et les grandes puissances en 2015) et de s'abstenir de s'ingérer dans les affaires intérieures des autres pays. Une autre gaffe de politique étrangère de l'administration Trump», ajoute-t-il. Les Etats-Unis ont poussé pour organiser vendredi une réunion du Conseil de sécurité au sujet des protestations qui ont touché des villes iraniennes pendant environ une semaine et ont fait 21 morts. Mais cette réunion controversée a été l'occasion de profondes divisions entre Moscou et Washington et a provoqué des dissensions entre les 15 membres du Conseil de sécurité. «C'est à l'Iran de régler ses propres problèmes», a asséné l'ambassadeur russe Vassily Nebenzia, en accusant Washington de «gaspiller l'énergie du Conseil».

Le diplomate russe a évoqué des «prétextes fantaisistes» pour la tenue de cette réunion et une «ingérence dans les affaires intérieures iraniennes». Les autorités iraniennes ont affirmé que les protestations avaient pris fin et de nombreuses manifestations de soutien au pouvoir ont été organisées ces derniers jours à travers le pays.

Réunion du Conseil de sécurité sur l’Iran :

Clash américano-russe



Les Etats-Unis et la Russie ont affiché vendredi des divisions profondes sur l'Iran, lors d'une réunion controversée du Conseil de sécurité consacrée à ce pays où le pouvoir a organisé dans la journée de nouvelles manifestations en sa faveur. «En 2018 nous ne resterons pas silencieux», a martelé l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, en justifiant sa demande dès mardi d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, qui a provoqué des dissensions entre ses 15 membres. «Si on doit faire des réunions à chaque fois qu'il y a des manifestations dans un pays...», soupire un diplomate sous couvert d'anonymat. Pour Nikki Haley, «le régime iranien bafoue les droits de son peuple». Elle a dénoncé les dépenses d'armement iraniennes aux dépens, selon elle, du bien-être de la population. «Le message de ce peuple, c'est cessez de soutenir le terrorisme», a-t-elle assuré en réclamant le rétablissement total de l'internet en Iran. Un point repris par les Pays-Bas, nouveau membre non permanent du Conseil de sécurité. «C'est à l'Iran de régler ses propres problèmes», a asséné au contraire l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenzia en évoquant «une situation interne (qui) est en train de se normaliser» et en accusant Washington de «gaspiller l'énergie du Conseil». Le diplomate russe a évoqué des «prétextes fantaisistes» pour la tenue de cette session, en évoquant une «ingérence dans les affaires intérieures iraniennes». La Russie a été soutenue au Conseil par notamment la Bolivie, l'Ethiopie ou la Guinée équatoriale. Il ne faut «pas saper l'autorité du Conseil alors que son unité est cruciale», a souligné l'ambassadeur éthiopien, Tekeda Alemu. «La situation iranienne ne menace pas la stabilité régionale», a abondé l'ambassadeur adjoint chinois à l'ONU, Wu Haiteo, en déniant tout rôle au Conseil dans une situation interne à un pays. Il s'agissait de la toute première réunion du Conseil de sécurité pour 2018 après des voeux d'»unité» formulés le 1er janvier par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. «L'unité est la voie à suivre: notre avenir en dépend», avait-il alors dit.



Sanctions américaines



Du côté européen, les prises de position ont aussi montré des divisions. Si le Royaume-Uni a jugé tout à fait légitime une réunion du Conseil de sécurité sur l'Iran, la France s'est montrée beaucoup plus prudente. Cette semaine, le président français Emmanuel Macron avait plaidé la modération et mis en garde contre un risque de «guerre» si les discours belliqueux venus des Etats-Unis, d'Israël ou d'Arabie saoudite se poursuivent. Vendredi, son ambassadeur à l'ONU, François Delattre, a souligné qu'il fallait observer de la «vigilance» pour la liberté d'expression en Iran. Mais il ne faut «pas d'instrumentalisation» de la situation iranienne «de l'étranger», a-t-il souligné. Cette approche mesurée a été partagée par la Suède et le Pérou, autre nouveau membre non permanent du Conseil. Dans une lettre mercredi à l'ONU, l'Iran, soutenue par la Turquie, avait dénoncé les «ingérences» des Etats-Unis à son égard, reprises vendredi par son ambassadeur aux Nations unies devant le Conseil de sécurité. Contrastant avec le ton mesuré des Européens et de l'ONU, l'administration américaine de Donald Trump, qui est vent debout contre l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015, a apporté un soutien appuyé aux contestataires en Iran. Les Etats-Unis ont imposé jeudi de nouvelles sanctions contre des groupes industriels iraniens soupçonnés de participer au programme de missiles balistiques de l'Iran. Du 28 décembre au 1er janvier, ce mouvement de contestation, basé sur des revendications essentiellement économiques, a secoué de nombreuses villes du pays. Elle a parfois comporté des slogans plus politiques, et des violences ont fait 21 morts, en majorité des manifestants. Le calme est globalement revenu depuis mardi, au prix d'un déploiement important de forces de sécurité. Selon des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, dont l'authenticité est impossible à vérifier, de petites protestations ont encore eu lieu jeudi soir en province.



Politique économique



Pour la troisième journée consécutive, de nouveaux rassemblements de soutien au régime ont eu lieu, après la prière collective du vendredi, dans la région de Téhéran et dans plusieurs villes de province. Les traditionnels slogans «Mort à l'Amérique» ou «Mort à Israël» ont été lancés. D'importantes manifestations pro-régime avaient déjà été organisées mercredi et jeudi. Durant les troubles, des centaines de personnes ont été arrêtées tandis que des biens publics — banques, bâtiments officiels, postes de police — ont été endommagés ou incendiés. Les autorités, toutes tendances confondues, ont resserré les rangs pour dénoncer les troubles, tout en soulignant la nécessité de répondre aux revendications «légitimes» de la population. Certains partisans du président modéré Hassan Rohani ont par ailleurs accusé des groupes conservateurs d'avoir provoqué, par calcul politique, les manifestations initiales de Machhad, la deuxième ville du pays, qui avaient ensuite dégénéré. Les conservateurs ont nié et insisté sur le fait qu'il revenait au gouvernement de changer de politique économique pour préserver le pouvoir d'achat des classes populaires.