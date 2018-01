Aménagement des zones industrielles à Constantine : Etablissement d’une «short-list» d’entreprises

Les démarches relatives à l’établissement d’une short-list d’entreprises, de bureaux d’études et d’assistance à la maîtrise d’ouvrages pour l’aménagement des zones industrielles sont en cours à Constantine pour permettre son lancement dans les meilleurs délais, a-t-on appris samedi auprès des services de la wilaya. Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a donné des instructions à l’effet d’établir une short-list d’entreprises pour l’aménagement des nouvelles zones industrielles de la wilaya, a fait savoir la même source, affirmant que toutes les dispositions administratives et techniques nécessaires ont été prévues pour permettre l’aboutissement de cette opération.

Cette mesure d’urgence s’inscrit dans le cadre des orientations du gouvernement visant la promotion de l’investissement à travers la mise en place davantage de foncier industriel, a déclaré la même source, précisant que l’adoption de cette démarche a pour but principal d’éviter les procédures administratives par fois trop lentes et d’accélérer les délais de réalisation.

La short-list devant être élaborée incessamment, permettra de désigner les bureaux d’études ou groupements chargés de la réalisation d’études de maîtrise d’œuvre des zones industrielles s’étalant sur une superficie totale de près de un millier d’hectares dans la wilaya de Constantine, a-t-on précisé. Il s’agit de la zone de Aïn Romane, située dans la commune de Aïn-Smara s’étalant sur 140 ha et divisée en 280 lots de terrains, celle de Aïn Abid d’une surface de 543 ha et 656 lots, et la troisième dans la région de Didouche-Mourad s’étalant sur une superficie de 238 ha, a-t-on indiqué, faisant part de l’impact de ces lots dans la satisfaction des demandes exprimées en la matière. Dans ce contexte, la même source qui fait état d’une augmentation constante du nombre de potentiels investisseurs dépassant les 10.000 postulants à Constantine, a rappelé les instructions du gouvernement pour que les candidats à l’investissement dans les zones industrielles puissent accéder rapidement aux lots de terrain. Ces derniers seront octroyés sous forme de concession.