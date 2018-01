énergie et habitat : Une dépense au dessus des normes

L’impact de la consommation de l’énergie par le secteur du bâtiment, sur le volume global consommé, est considérable, soit 42% du volume final, induisant, par conséquent, une dépense énergétique très lourde. Une tendance que les pouvoirs publics tendent à rationaliser dans le cadre du programme de l’efficacité énergétique qui vise, à terme, une réduction substantielle de cette consommation, de l’ordre de 63 millions de tonnes équivalent pétrole, d’ici 2030.

Les actions portant sur la maîtrise de l’énergie proposées dans le cadre du programme destiné au secteur consistent, notamment à introduire le procédé de l’isolation thermique au niveau des logements ce qui permettrait de diminuer d’environ 40% la consommation d’énergie tirée par le chauffage et la climatisation. Dans ce contexte, l’Ecole technique de Blida (unité de l’institut de formation en électricité et gaz IFEG) organise deux journées techniques sur les questions liées à l’habitat et l’énergie, les 16 et 17 janvier courant. L’objectif ciblé par les organisateurs de cet évènement, qui s’inscrit dans le sillage des efforts de l’Etat, en matière de rationalisation de l’utilisation de l’énergie dans le domaine du bâti, consiste à sensibiliser les citoyens et les utilisateurs quant à la nécessité la préserver les ressources énergétiques, notamment dans cette période de crise et de récession économique. Aussi, cet objectif est primordial pour le groupe Sonelgaz, dont les créances induites par le non-paiement des factures d’électricité et de gaz, se chiffrent par milliards de dinars. Les filiales des sociétés de Sonelgaz, utilisateurs des services publics, autorités locales et les organismes publics, bureaux d’études, universités, associations représentatives, industriels et promoteurs immobiliers prendront part à ce rendez-vous qui prévoit une série de conférences liées à la thématique de la rencontre. Il s’agira de mettre l’accent sur l’intérêt de l’économie de l’énergie dans un secteur stratégique et énergivore qu’est le bâtiment, et le rôle et les responsabilités des différents acteurs de la filière du bâtiment en matière de sécurisation des installations. Les interventions porteront, à ce propos, sur la vulgarisation des normes de raccordement électrique et gazier, et l’illustration des risques liés à la non-conformité aux exigences techniques requises. Les participants à la rencontre devront aborder, par la même occasion, le phénomène d’agression des ouvrages et les dangers qu’il induit sur les vies humaines et l’environnement. En parlant d’efficacité énergétique, le directeur général de l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (Aprue) avait déclaré, en août 2016, que l’Algérie accusait un retard en matière d’intégration de l’efficacité énergétique dans le bâtiment du fait de manque de financements et l’absence d’une offre bancaire sur le marché. M. Mohamed Salah Bouzriba avait fait part d’un projet de «crédit vert» orienté vers le financement de l’efficacité énergétique dans le secteur, en discussion avec les banques.

D. Akila