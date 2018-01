Sahara Occidental : Le SG de l’ONU «préoccupé» par les tensions à El Guergarat

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est dit hier, préoccupé par les récentes tensions dans la zone tampon d’El Guergarat, appelant le Maroc et le Front Polisario à la retenue. « Le Secrétaire général est profondément préoccupé par le regain récent des tensions à El Guerguerat, dans la zone tampon (située) au sud du Sahara occidental, entre le mur de sable marocain et la frontière mauritanienne», a déclaré son porte parole adjoint Farhan Haq. Le chef de l’ONU a souligné que le retrait du Front Polisario et du Maroc de cette zone en 2017 était «crucial pour créer un environnement propice à la reprise du dialogue sous les auspices de son envoyé personnel Horst Kohler». Guterres a appelé les deux parties à faire preuve «de la plus grande retenue et à éviter l’escalade des tensions» ainsi que toute action susceptible de changer le statut quo de la zone tampon. (APS)