Suite à la décision américaine au sujet d'El Qods : Réunion ministérielle restreinte à Amman

Les travaux de la réunion de la délégation ministérielle arabe de suivi des répercussions de la décision américaine relative à la reconnaissance d'El Qods capitale d'Israël et le transfert de l'ambassade américaine vers la ville sainte, ont débuté hier à Amman (Jordanie). Prennent part à la réunion les ministres des Affaires étrangères d'Egypte, de Palestine, d'Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, du Maroc et de la Jordanie en tant que membres de la délégation ministérielle constituée à la suite de la décision du Conseil des ministres arabe des Affaires étrangères prise lors de sa réunion extraordinaire en décembre dernier, outre le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit.

La réunion est consacrée au suivi des répercussions de la décision américaine et à la coordination des efforts arabes à l'échelle internationale à l'effet de préserver le statut historique et légal de la ville d'El Qods, selon des sources jordaniennes. Il est prévu également d'examiner les moyens susceptibles «d'unifier la position arabe comme riposte à la décision américaine et de rechercher des solutions réalistes au conflit palesino-israélien en favorisant la solution à deux Etats qui implique l'établissement d'un Etat palestinien selon les frontières de 1967 avec pour capital El Qods». Le Conseil de la Ligue arabe avait décidé à l'issue de la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères juste après la décision de Donald Trump de considérer El-Qods comme capitale d'Israël, de tenir une autre réunion dans un mois pour évaluer la situation et convenir des démarches futures, notamment la tenue d'un sommet arabe extraordinaire en Jordanie. Le Conseil de la Ligue arabe devrait chargé durant la réunion la Commission de l'Initiative de paix arabe de former une autre commission composée de ses membres pour coordonner les efforts avec la communauté internationale à l'effet de faire face aux répercussions politiques de la décision américaine.

Présidée par la Jordanie, la Commission de l'Initiative de paix arabe compte le Bahreïn, la Tunisie, l'Algérie, l'Arabie saoudite, le Soudan, l'Irak, la Palestine, le Qatar, le Koweït, le Liban, l'Egypte, le Maroc, le Yémen et le SG de la Ligue arabe. Les ministres arabes des Affaires étrangères avait demandé aux Etats unis lors de leur réunion extraordinaire qui s'est tenue en décembre dernier au Caire à l'initiative de la Jordanie, d'»annuler la décision du Président américain de reconnaitre El Qods capitale d'Israël», estimant que cette décision constituait une entrave aux efforts de paix dans la région du Moyen Orient».