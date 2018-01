Syrie : 2018, année de la fin du conflit ?

Le conflit syrien, qui s’est complexifié au fil des ans depuis son apparition en 2011, connaîtra-t-il son épilogue en 2018 ?

La question mérite d’être posée tant il est vrai que ce conflit aura marqué par son ampleur et l’étendu de ses conséquences à l’impact planétaire. Plus de 34.000 morts et des millions de personnes ont été poussées à l’exil trouvant refuge dans les pays voisins ou lointains.

Cette nouvelle année devrait connaître la relance des efforts diplomatiques en vue de trouver un règlement politique au conflit. Un 9e round de pourparlers devrait se tenir à Genève sous l’égide de l’ONU. A la clôture du précédent, l'émissaire de l'ONU sur la Syrie, Staffan de Mistura avait annoncé qu'il envisageait de convoquer une nouvelle session de pourparlers à Genève pour ce mois janvier. Le fait que le huitième cycle de négociations se soit achevé sans «grandes avancées» n’a pas dissuadé le médiateur onusien de poursuivre sa mission et ce, même s’il n’aura pas manqué de faire part de sa déception. «Je suis déçu (...) c'est une occasion en or manquée», avait-il déclaré.

Le diplomate qui avait pourtant assuré vouloir à l’occasion de ce huitième cycle de «réelles négociations» entre les délégations du gouvernement et de l'opposition unifiée «pourra revenir à la charge dès 2018 et finaliser peut-être le processus de Genève entamé en 2016. Le président russe, dont le pays parraine par ailleurs un autre format de négociations, avec l’Iran et la Turquie à Astana avait fait part de son côté de son souhait de réunir plusieurs centaines de Syriens de tous bords au début de l'année pour un «Congrès du dialogue national» syrien ou «des peuples syriens» à Sotchi. Des rendez-vous qui attendent d’être néanmoins confirmés. A ces efforts diplomatiques, il y a aussi l’évolution notable des données sur le terrain militaire.

Une évolution qui fera dire à Fabrice Balanche, éminent spécialiste du dossier syrien, que si l’année qui vient de commencer ne sera pas celle de la paix, elle pourrait être celle de la fin du conflit syrien. «L’année 2018 ne sera pas encore celle de la paix en Syrie, mais peut-être la dernière de ce conflit meurtrier», a-t-il affirmé dans un article paru sur l’Orient. Selon lui «il est désormais clair que Bachar el Assad et ses alliés ont gagné la guerre». quant à ceux qui soutiennent les rebelles, Occident en premier, ils n’auront d’autre choix que de s’y faire de son avis, car ne pouvant influer sur le cours de l’histoire. Et pour cause, Fabrice Balanche indique que «l’Occident, persuadé que le camp d'Assad ne possède pas les moyens de relever la Syrie, compte utiliser la reconstruction comme levier d’influence sur le changement politique». Mais souligne-t-il «tout comme il s’est trompé sur l’issue du conflit militaire, il se trompe aussi sur ce sujet». Et à ce spécialiste de prédire que «sur le plan militaire, l’année 2018 sera a priori celle de l’offensive contre la province d’Idleb». Au plan politique, estime Fabrice Balanche, le rendez-vous de Sotchi «est un pas de plus vers un règlement du conflit syrien en dehors de Genève», et à ce spécialiste d’expliquer qu’«Alors que l’opposition syrienne et ses parrains n’ont jamais vraiment traité de la question communautaire, la Russie ouvre le débat sur le devenir de la «nation syrienne» en reconnaissant les différentes communautés ethniques et religieuses qui la composent, malgré Damas et ses dogmes baâssistes. Une évolution de la Constitution syrienne vers la reconnaissance politique des différentes identités communautaires, sans aller jusqu’au modèle libanais, pourrait être une issue de Sotchi et orienter la transition politique. Et de poursuivre «Ce processus politique échappe aux Occidentaux qui ne comptent que sur l’arme économique pour parvenir à peser sur l’avenir de la Syrie en dernier ressort». Quant au sort du président Assad, dont le départ est demandé par les rebelles et leurs parrains, Fabrice Balanche souligne à juste titre son rôle dans le régime syrien. «Ceux qui rêvent encore du départ d'Assad ne comprennent pas qu’il est toujours la clé de voûte du système de pouvoir en Syrie». Et de rappeler que « Par ailleurs, ses alliés n’ont aucune envie de le faire partir, d’autant plus que les Occidentaux n’ont rien de consistant à offrir en échange.»

Nadia K.



77 rebelles tués dans l'est de Damas

Soixante-dix-sept rebelles ont été tués au cours des combats qui ont duré une semaine avec l'armée syrienne dans la Ghouta orientale en périphérie de Damas, a affirmé vendredi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les combats se poursuivent depuis huit jours entre des membres du Comité de libération du Levant (LLC) et des soldats de l'armée syrienne dans les environs de Vehicle Base, à Harasta, dans la Ghouta orientale, suite à une attaque des rebelles contre la base. D'après l'Observatoire, les forces syriennes n'ont pas encore réussi à briser le siège de la base imposé par le LLC et ses alliés Failaq al-Rahman. Etabli au Royaume-Uni, l'Observatoire a affirmé que d'intenses bombardements ont visé des zones dans la région de la Ghouta orientale, tuant 79 civils. La veille, l'armée syrienne a lancé une contre-offensive dans le but de briser le siège de la base imposé par des activistes liés à Al-Qaïda. Les soldats syriens se sont emparés des bâtiments municipaux à Harasta sur fond de bombardements d'artillerie nourris et des tirs de roquettes des rebelles. Vehicle Base est la plus grande installation militaires dans la Ghouta orientale. Elle abrite un important nombre de soldats dont des gardes républicains, ainsi que de grands dépôts d'armes.