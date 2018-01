Dans la LUCARNE : Juge et partie

C'est vrai que les observateurs et autres spécialistes de tout ce qui concerne le football national ont toujours à l'esprit le fameux communiqué de la LFP qui donne un chiffre quasi général et touchant plus de quinze équipes. C'est-à-dire pratiquement aucune formation parmi celles qui animent notre élite n'est à jour avec ses joueurs. C'est-à-dire qu'on fait venir des joueurs qu'on présente même, en grande pompe à la presse sportive, mais après les présentations on adopte une autre politique à leur égard. Non seulement la plupart d'entre eux ne seront pas payés, mais aussi ne joueront pas. Une réalité qui a tendance à se répéter de saison en saison sans qu’aucun ne "bouge le petit doigt ". Pourtant, la situation financière de nos clubs était présentée par Kerbadj, lui-même, comme assez "sombre", mais, nos clubs continuent à défier, comme l'on dit, la "pesanteur . C'est-à-dire qu'ils recrutent comme si de rien n’était ne tenant pas compte des avertissements de la LFP par communiqué interposés. Et la CRL donne l'impression de «vivoter» dans un vase clos, puisqu'elle n'est pas toujours écoutée. D'ailleurs, on entend, çà et là, que tel club a payé ce qu'il doit à ses joueurs alors qu'au fond, il n'y a rien. C'est-à-dire rien n'a atterri à la CRL. Indirectement la menace existe toujours, mais… Il est certain que les acteurs du football, notamment, les joueurs, ne comprennent pas comment on peut être au sein de la CRL juge et partie. En effet, la CRL comprend trois représentants des clubs qui sont Medouar, Hamar et Slimane. Là, les spécialistes ne comprennent plus rien. Comment voulez-vous que les choses aillent dans le bon sens alors que celui qui suit les dossiers litigieux est lui-même directement concerné par les revendications des joueurs demandant tout simplement leur dû. Jusqu'ici, cette situation perdure et les solutions restent sans changement. L'ESS faisait partie des équipes qui n'étaient pas à jour avec leurs joueurs et certains n'ont pas été payés pour au moins trois mois. D'ailleurs, dans une déclaration à une chaîne de télévision privée, le président de l'ESS avait ouvertement reconnu que les joueurs qu'il a entre les mains n'ont pas plus de trois mois de retard. C'est-à-dire qu'il n'a pas de joueurs à qui "le club leur doit des sept et huit mois". Toutefois, il admet qu'il n'est pas à jour avec ses joueurs. Comme il est au sein de la CRL, les joueurs qui sont mécontents, à titre d'exemple, de sa gestion ne peuvent rien faire contre lui, puisqu'il peut tout bloquer. C'est aussi le cas pour le porte-parole de l'ASO Chlef. C'est-à-dire ce problème de la représentativité des clubs au sein de la Commission des Règlements des Litiges se posera toujours dans notre championnat national. C'est pour cette raison que les dossiers traités ne sont pas toujours réglés à temps. Et la plupart des joueurs sont ainsi contraints à quitter le club sans toucher le "moindre sou". La seule faveur qu'on peut lui faire, c'est de payer sa lettre de libération de laquelle on défalquera les "mois où il n'a pas été payés". Indirectement et quelles que soient les mesures qu'on pourra prendre, le club ne payera pas ses joueurs qu'il ramènera avec fracas, mais au fond, c'est du "tape à l'œil qui ne trompe personne". Revoir cette question de la présence des présidents de clubs au sein de la CRL qui doit être autonome afin qu'elle puisse prendre des décisions sereines et mieux défendre les intérêts de tous les joueurs et même de tous les clubs.

Hamid Gharbi