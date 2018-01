NAHD 1 – CSC 1 : Plaisant et intense

Dans un match plaisant et intense, le Nasr Hussein-Dey et le CS Constantine se sont quitté dos à dos. C’est bien le leader constantinois qui a le premier entamé les hostilités. Il est parvenu d’emblée à ouvrir la marque par l’entremise de Cissé. Ce dernier s’est défait du marquage de Khiat pour s’en aller reprendre de la tête un joli ballon transmis sur corner par Lamri. On jouait à peine la 3’ de jeu. Bien en place avec un dispositif tactique adéquat, les camarades de l’excellent Benayada ont bien géré la première période à leur avantage. Les poulains de Dziri nullement abattus après l’ouverture du score des visiteurs, ont tenté des percées offensives, en veillant à construire et à écarter le jeu. Ils ont failli niveler la marque par le capitaine Gasmi, plaçant la balle de la tête sur la transversale profitant d’un coup franc intelligemment botté par Allati (28’). Les Sanafir ont eu chaud. La première période se termine à l’avantage des Vert et Noir, très solides du reste dans leurs trois compartiments. En seconde période ont assiste à la révolte nahdiste. Le Nasria domine les débats et se rue dans le camp du CSC. El-Orfi et ses partenaires acculent les Constantinois dans leur camp. Les Sang et Or multiplient les tentatives offensives et mettent en danger l’arrière-garde du Chabab de Constantine. Le portier Rahmani se distingue et rassure ses coéquipiers. Les Husseindéens ne baissent pas les bras et jouent tantôt sur les côtés, tantôt en profondeur pour tenter de désarçonner le solide bloc défensif des Sanafir. Bilel Dziri procède à un changement en incorporant la nouvelle recrue, l’attaquant Yousfi. Bon coaching de l’entraîneur nahdiste, puisque le nouveau transfuge husseindéen parvient à remettre les pendules à l’heure, d’un super heading de la tête, profitant d’un joli corner exécuté par Allati (75’). Les Nahdistes exultent. La bataille entre les deux formations se poursuivra jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre Boukhalfa, irréprochable dans cette partie, sans apporter de changement au tableau d’affichage.

En somme un résultat équitable au vu de la physionomie du match et de la débauche d’énergie déployée par les deux équipes.

Mohamed-Amine Azzouz