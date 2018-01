MC Alger 2 – US Biskra 0 : Le doyen avec beaucoup de maitrise

Le Mouloudia d’Alger a disposé, hier au stade du 5-Juillet, de l’US Biskra par le score net et sans bavures de 2 à 0. Cette rencontre, dominée de la tête aux pieds par les poulains du technicien français Bernard Casoni, comptait pour la première journée de la phase retour du championnat de Ligue Une.

Affichant une réelle détermination, les camarades de Chaouchi, qui a passé un après-midi plutôt tranquille, sont vite rentrés dans le vif du sujet. 6’, Nekkache annonce la couleur. Son heading, à bout portant pratiquement, est repoussé par Cedric. Cinq minutes plus tard, c’est autour de Souibah de se distinguer. Sa balle à failli faire mouche. Evoluant dans une configuration tactique ultra offensive (4-4-2 en losange assez proche du 4-3-3), avec un bloc relativement haut et pressing constant sur le porteur du ballon, les joueurs du Mouloudia n’ont pas arrêté de bousculer la défense adverse. 19’, Bendebka parvient à trouver la faille, en trompant la vigilance du portier Cedric. Le tir de Cherif El Ouazani est repoussé par le poteau. La balle revient dans les pieds de l’ancien Nahdiste qui ne se fait pas prier pour ouvrir la marque. 36’, Souibah reprend de la tête le centre de Bendebka. Le cuir est écarté par le gardien. Aucune réaction notable durant ce premier half, de la part des visiteurs, qui n’avaient visiblement pas d’autre choix que de défendre en tentant d’exploiter des contres. De retour des vestiaires, les joueurs de la ville des Ziban ont montré un meilleur visage, malgré les nombreux problèmes que vit le club depuis quelques semaines. A noter que l’équipe ne s’est pratiquement pas entraînée depuis le match de coupe alors que certains éléments clés n’ont pas fait le déplacement à Alger. N’ayant pas d’autre choix que de sortir de leur coquille pour essayer d’aller chercher le point du nul, les visiteurs ont pris beaucoup de risques. 58’, Mâansar rate lamentablement l’égalisation. 66’, manque de peu le cadre. Les coéquipiers de Chaouchi ont de leur côté surtout géré leur avantage au score. 74’, Hachoud déborde sur le côté droit avant d’adresser un puissant tir, qui n’a laissé aucune chance au keeper. Il double la mise et met le Doyen à l’abri. Dans le dernier quart d’heure de jeu, le MCA s’est procuré de nombreuses occasions pour corser l’addition, notamment par l’intermédiaire de Nekkache, Souibah, Amada ou encore Balegh.

Un résultat qui permet à l’Algérois de gagner des places au classement et complique un peu plus la situation de l’USB.

Rédha M.