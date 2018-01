La JS Saoura consolide sa deuxième place

La JS Saoura a consolidé sa deuxième place au classement général de la Ligue 1 Mobilis de football en dominant la JS Kabylie (2-0) en clôture des matchs de vendredi, pour le compte de la 16e journée, alors qu'un peu plus tôt dans l'après-midi, les matchs DRB Tadjenanet - Olympique de Médéa et USM El Harrach - ES Sétif s'étaient soldés par des nuls (0-0).

Les Bécharois ont buté sur une résistance farouche des Canaris, jusqu'à l'expulsion de leur nouvelle recrue, Ziri Hammar (58'), après laquelle ils ont fini par trouver les espaces nécessaires pour faire la différence, grâce notamment au très véloce Mustapha Djallit, auteur d'un doublé aux 63e et 87'. Un succès qui permet à la JSS de consolider sa deuxième place avec 30 points. Soit à une longueur du leader, le CS Constantine qui se déplace samedi chez le NA Hussein Dey, au moment où la JSK reste scotchée à la 12e place, avec 17 points. Un peu plus tôt dans l'après-midi, les matchs DRB Tadjenanet - Olympique de Médéa et USM El Harrach - ES Sétif, s'étaient soldés par des nuls (0-0). Ce n'est pas faute d'avoir essayé, car ces quatre clubs s'étaient livrés à une lutte acharnée pour l'emporter, mais le manque d'efficacité, dû peut-être à la trêve hivernale, en a voulu autrement. Des scores de parité qui arrangent légèrement les clubs visiteurs, même s'ils ne réussissent pas vraiment une bonne opération au classement général, car l'ES Sétif a juste réussi à se maintenir seule à la 4e place, avec 25 points, au moment où l'Olympique de Médéa a rejoint provisoirement la JS Kabylie à la 12e place, avec 17 points.