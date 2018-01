Le coin du copiste : Quelle particularité pour la chaine 2 ?

La radio a toujours une place de choix en dépit de la concurrence de la télévision. Fidèle compagnon, surtout quand vous êtes dans votre voiture et que ça bouchonne. Les auditeurs finissent par avoir leurs rendez-vous avec des émissions et sont régulièrement informés via les journaux parlés diffusés chaque heure. La question que nous posons aujourd’hui, c’est de savoir ce qui différencie les diverses chaînes de radio, ont-elles un cahier des charges spécifique ? Il est clair que pour Jil FM, la chaîne est dédiée aux jeunes principalement et à la musique, même si l’information arrive à se frayer une place. Mais qu’en est-il des autres chaînes ? A part la langue utilisée, qu’est-ce qui les différencie ? Visiblement rien. Informations, reportages, émissions et musique constituent la stature de la grille des programmes. Il arrive que des chaînes de radio changent de statut comme c’est le cas pour radio El Bahdja qui était plus musique que blabla et qui est devenue blabla presque sans musique depuis l’avènement de Jil FM. Pour la musique, les différentes chaînes de radio peuvent diffuser les différents styles musicaux et des chansons venues des quatre coins du monde, sauf la chaîne 2, la kabyle. Nous nous sommes toujours demandé pourquoi une chanson de Takfarinas par exemple peut être diffusée à la chaîne 3, la chaîne 1, la chaîne internationale et bien sûr la chaîne 2, et pourquoi une chanson de Blaoui Houari ne peut pas être diffusée par la chaîne 2, ni un tube de Michael Jackson même quand il faut lui rendre hommage. La chaîne 2 ne diffuse que la chanson kabyle, on ne sait pour quelle ridicule raison. Nous savons qu’en premier lieu la chaîne devait et doit promouvoir la chanson kabyle et chaoui, mais tout de même, cela se fait au nom d’une logique pour le moins bizarre.

Qui interdit à la chaîne 2 de diffuser le patrimoine lyrique algérien, du chaâbi, du hawzi, du malouf, du staïfi et pourquoi est-elle condamnée à jamais à ne diffuser que de la chanson kabyle ?

La plus vieille chaîne de radio algérienne se mord la queue. Elle se ghettoïse, elle qui était destinée à sortir le kabyle de l’oubli. C’est un piège mortel. Et il urge que les choses changent. La chaîne 2 fait partie du réseau de la radio algérienne, et de ce fait, elle est autorisée à diffuser des chansons algériennes mais aussi étrangères au nom de l’universalité. C’est à peine imaginable cet étrange statut de la chaîne 2, isolée du monde et qui se coupe des nouveautés de la musique algérienne, arabe, française, italienne, syrienne, sahraouie, espagnole, sénégalaise.

La chaîne 2 doit faire sa mue au nom de la modernité et du changement, du partage et de la fraternité. Alors, l’heure est venue pour que cette chaîne de radio se mette au niveau d’une Algérie qui fête Yennayer et qui rappelle que tamazight est une constante algérienne.

Abdelkrim Tazaroute