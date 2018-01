MDN : Résultats remarquables en 2017

Il ressort du bilan annuel que les unités de l'ANP ont enregistré en 2017 des "résultats remarquables" en matière de lutte contre la contrebande, le trafic d'armes et de drogue et le crime organisé, puisque elles ont saisi 486,5 quintaux de kif traité, 5,77 kilogrammes de cocaïne et 1.272.028 comprimés psychotropes. Le bilan fait état de l'arrestation de 545 trafiquants de drogue et l'élimination de quatre autres, a ajouté la même source. En matière de lutte contre la contrebande, 1.880 contrebandiers de différents produits et marchandises ont été arrêtés en 2017 et 1.460,5 tonnes de produits alimentaires destinés à la contrebande et plus de 1.319.894 litres de carburant ont été saisis durant cette même période. Les éléments de l'ANP ont saisi en outre plus de 900 véhicules, 8.385,73 quintaux de tabac et 284.858 unités de produits pyrotechniques. Les unités de l'ANP ont également arrêté 116 chercheurs d'or clandestins et 11 trafiquants d'armes et éliminé un autre trafiquant d'armes. Elles ont saisi 476 détecteurs de métaux, 668 groupes électrogènes et 520 marteaux compresseurs. Le bilan fait également état de l'arrestation de 15.065 migrants clandestins.

Ces résultats traduisent la détermination du Haut commandement de l'ANP à déjouer les plans criminels et montrent le professionnalisme de l'Armée et la vigilance et la détermination de ses éléments à protéger les intérêts supérieurs du pays et à préserver la souveraineté nationale. (APS)



Batna et Tizi-Ouzou

Destruction de deux casemates et de trois bombes



"Dans cadre de la lutte antiterroriste, et suite à une opération de ratissage et de recherche, un détachement de l’Armée Nationale Populaire (ANP) a découvert et détruit, le 4 janvier, deux casemates contenant des effets de couchage, à Tifran dans la wilaya de Batna/5e Région militaire (RM), tandis qu’un autre détachement a détruit trois bombes de fabrication artisanale à Tizi-Ouzou/1re RM", précise la même source. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP et des éléments la Gendarmerie nationale ont arrêté à Tlemcen/2e RM et In Salah/6e RM, quatre narcotrafiquants en possession de 48 kilogrammes de kif traité et plus de 600.000 DA alors que d’autres détachements ont saisi 32,5 kilogrammes de kif traité et 1.383 comprimés psychotropes à Alger, Chlef, Boumerdès et Djelfa/1re RM", ajoute le communiqué du MDN. Par ailleurs, "des détachements de l’ANP et des éléments la Gendarmerie nationale ont récupéré à Souk Ahras, Tébessa, El Taref/5e RM et Adrar/3e RM, une quantité de 31.284 litres de carburant destinée à la contrebande, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 702 unités de boissons alcoolisées à Tlemcen et 6.210 kg de tabac à El-Oued", selon la même source, ajoutant que "des détachements de l’ANP ont saisi 2,7 tonnes de denrées alimentaires et saisi huit véhicules à Tébessa, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et El-Oued".

"Dans un autre contexte, treize immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Skikda et Sétif", conclut le communiqué du MDN. (APS)



Bordj Badji Mokhtar

9 contrebandiers interceptés



"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté, le 2 janvier à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), neuf contrebandiers et saisi un camion chargé de neuf tonnes de denrées alimentaires, ainsi que des outils d’orpaillage", précise la même source. Dans le même contexte, des Garde-frontières "ont saisi 100 kilogrammes de kif traité à Tlemcen (2e RM), tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé trois personnes à Tlemcen (2e RM), Mila et Skikda (5e RM) et saisi deux armes à feu, 2.500 cartouches de différents calibres et 12,2 kilogrammes de produits entrant dans la confection des cartouches". Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté 31 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Laghouat, El-Taref et Batna", conclut le communiqué. (APS)



Oran

6 condamnations pour appartenance à un groupe terroriste



Six condamnations à cinq ans de prison ferme ont été prononcées, jeudi dernier par le tribunal criminel d’Oran, à l’encontre de six personnes accusées d’appartenance à un groupe terroriste et recrutement de jeunes au profit d’un réseau terroriste international. Le représentant du ministère public a requis une peine de 10 ans de réclusion criminelle à l’encontre des six mis en cause. Cette affaire remonte au début de l’année 2016, lorsque les services de sécurité, agissant sur informations, ont entamé une enquête pour faire la lumière sur les activités d’un réseau terroriste activant entre Oran, Gdyel, Arzew et Telagh (Sidi Bel-Abbès) qui se faisait appelé "Sariat djounoud El Khilafa". L’enquête, qui a démontré que les mis en cause avaient pour tâche d’enrôler des jeunes au profit d’un réseau terroriste international activant au Moyen-Orient, notamment en Syrie, a conduit à l’arrestation de l’un des mis en cause qui, après interrogatoire, a donné les noms de ses cinq complices qui, à leur tour, ont été arrêtés, reconnaissant les faits qui leur étaient reprochés. Selon l’arrêt de renvoi, parmi ces 5 mis en cause, 4 ont déjà eu affaire à la justice, puisqu’ils ont été condamnés, en 2007, à 5 ans de prison ferme pour terrorisme, une peine qu’ils ont purgé aux prisons de Blida et de Berrouaghia. Durant l’audience, les six inculpés ont nié les faits retenus contre eux, arguant que les aveux qu’ils ont fait après leur arrestation ont été obtenus sous la contrainte. (APS)