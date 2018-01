Rencontre de concertation avec les présidents des groupes parlementaires : Améliorer le contrôle de l’action gouvernementale

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, a tenu mercredi dernier une rencontre de concertation avec les présidentsdes groupes parlementaires sur plusieurs questions,dont le renouvellement partiel des membres du Conseil constitutionnel,

a indiqué un communiqué de l'institution parlementaire.

La réunion a notamment porté sur la question du renouvellement partiel des membres du Conseil constitutionnel dans son volet relatif aux conditions de candidature en vertu des articles 183 et 184 de la Constitution, a précisé le communiqué, ajoutant que l'élection se tiendra en janvier à huis clos et que la date exacte sera fixée lors d'une autre rencontre de concertation. La rencontre a également porté sur la question des missions d'information au titre de l'article 134 de la Constitution, lesquelles élargissent les missions des deux chambres du Parlement en vue d'améliorer le processus d'élaboration des lois et le contrôle de l'action gouvernementale, indique la même source, précisant que l'accent a été mis sur la nécessité pour ces missions d'information d'être mises sur pied dans un but bien précis, à savoir s'informer sur un sujet précis ou sur une situation donnée en vue d'améliorer le contrôle de l'action gouvernementale. Concernant les journées parlementaires, le communiqué a précisé que les commissions juridiques, qui sont composées de membres issus de tous les groupes parlementaires, restaient le cadre idoine pour proposer la tenue de telles journées parlementaires. S'agissant du règlement intérieur, le président de l'APN a affirmé que "ce dernier tient compte de l'intérêt suprême de l'Assemblée, dans sa gestion et dans ses relations avec les autres institutions. Ses articles seront conformes à la Constitution et aux dispositions de la loi organique régissant les relations". L'installation des 54 comités d'amitié a également été évoquée lors de cette réunion de concertation. M. Bouhadja a, en outre, informé les présidents des groupes parlementaires du travail effectué pour l'élaboration du cadre organisationnel des services administratifs de l'APN. (APS)