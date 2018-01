Dans la LUCARNE : Elle a eu lieu, mais…

La réunion des présidents des clubs de l’élite (Ligues 1 et 2) a eu lieu, comme prévu au début de la nouvelle année. C'est-à-dire qu’elle coïncide avec le début de la phase retour qui a commencé hier avec les trois matches au programme. Un début avec le match à huis clos entre l’USMH et l’ESS en raison d’échauffourées ayant éclaté lors du match entre l’USMH et l’US Biskra comptant pour l’ultime journée de la manche aller. Indirectement, c’est un peu la réponse du «berger à la bergère». On avait décidé d’instaurer le huis clos qu’après le troisième avertissement. Là, on ne pas respecter la procédure ainsi prise lors du dernier Bureau fédéral. Ce n’est, cependant pas là l’objectif assigné à notre propos. Il est évident que la réunion en elle-même entre les présidents de clubs et les présidents de la LFP avait, avant son déroulement, fait couler beaucoup d’encre. Certains l’ont même considéré comme un signe avant-coureur de la rupture quasi-définitive entre la FAF et la LFP de Mahfoud Kerbadj, surtout que, notamment la presse, on avait profité de la mésentente manifeste entre Kerbadj et Zetchi pour faire les choux-gras d’une actualité sportive nationale assez calme jusqu’ici du fait que l’EN n’avait rien à se mettre sous la dent jusqu’au mois de septembre prochain et le match contre la Gambie, à Banjul, pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN-2019 prévue au Cameroun. Pour la plupart des observateurs, la réunion à l’hôtel Dar Soltane d’Hussein Dey revêtait une grande importance pour la bonne marche de notre «jeu à onze» national. En effet, par les temps qui courent, on ne le dira jamais assez, une certaine sérénité est nécessaire pour ne pas envenimer la situation, surtout que notre football a visiblement reculé dans la Ranking FIFA, africain et même arabe, où on est mal logé.

C’est vrai qu’il y a des dossiers qu’il faut régler comme les problèmes financiers auxquels les clubs sont confrontés d’une manière sérieuse, le mouvement de joueurs, les directoires, le huis clos, le regroupement des joueurs locaux avec l’équipe nationale… Les problèmes existent et par conséquent, ce conclave avec les présidents des clubs était des plus urgents. À priori, il n’y a pas anguille sous roche, mais… Toujours est-il, Kerbadj avant même que son geste ne soit «décrypté» avait affirmé: «Nous n’avons pas voulu faire un coup d’état à Zetchi». C’est peut-être vrai, mais le nom de Zetchi est sorti tout en insinuant en filigrane que quelque chos se tramait dans «son dos». Pourquoi alors parler de cette solution de l’extrême alors qu’elle n’a pas eu lieu d’être. Il est évident, et cela a été rapporté par toute la presse et même les spécialistes, que Kerbadj avait besoin d’un soutien émanant de ceux qui l’ont intronisé à la tête de la LFP lors de la saison 2010/2011 coïncidant avec la première année du lancement du football professionnel. Il faut dire que sa réussite manifestement fut grandiose avec la présence à sa réunion de travail de 26 présidents des deux paliers. Ce qui signifie beaucoup. Il a ainsi voulu faire passer un «message» des plus clairs. C'est-à-dire que sa force et sa présence à la tête de la LFP proviennent des présidents des clubs. Et leur participation en masse a montré le grand soutien de la part des clubs de l’élite qui sont incontournables. Toutefois, on doit dépasser les fausses querelles et tout faire pour assainir la situation, et surtout faire en sorte que nos clubs s’en sortent sur le plan financier et que l’arbitrage, avec le démarrage de la phase retour, soit à la hauteur des grands défis qui nous attendent !

Hamid Gharbi