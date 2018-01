USMH 0 – ESS 0 : Hamidi Daou démissionne

Tenue en échec par l’ESS chez elle, l’USMH complique sa situation. Son entraineur tunisien, Hamidi Daou, a d’ailleurs annoncé sa démission dès la fin du match. Sans dire franchement les choses, il a fait savoir que son départ est la conséquence de plusieurs faits qu’il ne veut évoquer par respect au club harrachi et à ses supporters. Il a affirmé qu’il espère bonne chance à son successeur et souhaite de tout cœur que son départ provoque le déclic attendu chez les camarades de Mazari. Ainsi, dans un match sans vainqueur et qui n’a pas atteint le niveau exempté, l’USM El Harrach, équipe hôte et son adversaire du jour, l’Entente de Sétif, se sont certes livrés bataille, mais aucune formation n’a réussi à faire la différence.

Le huis clos infligé par la commission de discipline à l’USMH n’a pas permis aux camarades de Debarri de se transcender. Ils n’ont à aucun moment réussi à dominer les Sétifiens. Ces derniers bien en place se sont montrés intraitables dans leur camp, annihilant toutes les tentatives harrachis. Tenus par l’obligation du résultat et dos au mur en raison de leur mauvais classement actuel, Bouguèche and Co n’ont certes pas ménagé leurs efforts pour tenter d’arracher les trois points de la victoire, mais ils se sont montrés impuissants face à un antagoniste coriace, qui n’est plus à présenter. En effet, on peut même dire qu’au vu du match, l’Aigle noir conduit par un super Djabou est tout simplement passé à côté d’une victoire certaine. Encore une fois, les Sétifiens se sont montrés maladroits et inefficaces, dans le geste final face aux buts adverses. Toutefois, il est toujours positif d’enregistrer un bon résultat à l’extérieur et un point de pris vaut mieux que rien. Ce qui permet à l’Entente d’entrevoir la suite des évènements en toute sérénité. Pour l’USMH la situation se complique davantage et ne laisse rien de bon à présager si la grave crise qui secoue le club ne connait pas sans tarder l’issue escomptée. Les Harrachis sont conscients qu’à domicile, ils ne doivent céder aucun point pour espérer remonter la pente et garder leur chance de maintien. Hélas pour eux et pour leur inconditionnels, c’est mal parti. Ils sont tenus désormais d’aller chercher de bons résultats hors de leurs bases, en essayant de faire le plein lors des prochains matches à domicile. À défaut, direction les affres de la Ligue 2 la saison prochaine. Ce que ne souhaitent surtout pas les supporters de l’USMH qui d’ailleurs ne manquent aucune occasion de monter au créneau pour interpeler les dirigeants, qui selon eux, sont la cause du mal au sein du

club. L’installation du directoire, composé de Laib, Baghdadi et Bouslimani, sera-t-il en mesure de sortir l’USMH de l’impasse actuelle ? C’est le souhait de toute la famille harrachie. Pour l’ES Sétif, il faut déclencher le turbo pour rattraper le retard accusé sur le leader, le CS Constantine pour ensuite espérer lui disputer le titre, ainsi qu’aux autres formations en course, le MCA, l’USMA, la JSS et le MCO.

Mohamed-Amine Azzouz