NAHD-CSC et PAC-USMA : Deux grandes affiches

Cette première journée de la phase retour se poursuivra avec l’espoir de voir quelques changements s’opérer en haut du classement général et même au niveau du bas du tableau.

Une fois n’est pas coutume. On commencera par le leader, le CSC, qui se rendra au stade 20-Août pour s’expliquer avec une équipe du NAHD qui l’attendra de pied ferme. En effet, les Nahdistes n’ont pas encore bien digéré leur élimination, en 1/32es de finale de la coupe d’Algérie, devant cette même équipe constantinoise. Au cours de la présente saison, le CSC a battu les «Sang et or», à deux reprises en championnat et en coupe d’Algérie. Qu’en sera-t-il cette fois-ci ? C’est la question qui se pose, surtout que les poulains d’Amrani ne se sont pas exhibés sur le ground du stade 20-Août devant leurs opposants du jour. Il est certain que les locaux ont juré de «prendre leur revanche». Même leur coach, Dziri Billal avait incriminé l’arbitre qui avait octroyé deux penaltys aux constantinois qui étaient pourtant justifiés.

Ceci dit, au stade de Bologhine, on assistera à un «beau derby» opposant deux équipes qui pratiquent un joli football, notamment le PAC. On aurait aimé voir ce derby se jouer au stade 5-Juillet, mais… À l’aller, les deux formations ont joué sur la même pelouse avec une victoire pour les Usmistes sur le score de 2 à1. Il est certain que les Rouge et noir vont tout faire pour gagner et profiter d’un faux-pas du CSC pour réduire l’écart qui était de cinq points. Il est évident que les

«pacistes» ne vont pas l’entendre de cette oreille, puisqu’ils sont décidés à «vendre chèrement leur peau». Ce sera un face à face qui mérite vraiment le déplacement pour voir les virtuoses du PAC, un régal pour les yeux.

Au stade 5-Juillet, le MCA, qui reçoit une équipe de l’USB désireuse de se racheter, doit être méfiant. À l’aller, le MCA l’avait emporté sur le score de 1 à 0 sur un but de Nekkache. Cette fois-ci, les Biskris, dans une mauvaise passe avec seulement douze points, ne viendront pas au 5-Juillet en

«victime expiatoire». Ils feront pour retourner au bercail avec au moins le nul. Le MCA qui vient de recruter

les joueurs du MCO, Souibaah et Tebbi (RC Relizane) en attendant le Zambien, Bwalya, un excellent joueur, ne veut pas en entendre parler de passer à côté de la plaque. Ses joueurs sont suffisamment motivés pour mettre dans la poche ces trois précieux points. Néanmoins, il ne faudra pas crier victoire avant l’heure, même si le MCA a été euphorique en coupe d’Algérie devant le WAT qui n’a plus la même valeur qu’avant (4 à 0).

Enfin au stade 24-Février 56, l’USMBA de Chérif

El Ouazani, qui n’est pas bien positionnée, fera tout pour passer l’écueil belouizdadi, une équipe qui leur réussit bien. Toutefois, avec l’arrivée du technicien marocain Taoussi, les Rouge et blanc ne vont pas se faire embarquer facilement. À Blida, l’équipe locale qui se trouve toujours dans la place de lanterne rouge fera tout pour tenter de renouer avec la gagne. Contre une très bonne équipe du MCO, qui s’est renforcée, rien ne sera facile pour eux.

Que le fair-play soit au rendez-vous !



Programme :

Aujourd’hui, samedi

Au stade des Frères Brakni (15h) : USMB-MCO

À Bel Abbes (16h) : USMBA-CRB

Au stade 20-Août 55 (Alger) (16h) : NAHD-CSC

Au stade 5-Juillet (16h) MCA-USBiskra

À Bologhine (17h) :

PAC-USM Alger