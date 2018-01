Nâama : Réhabilitation du carré des martyrs

Une cérémonie de réinhumation des restes de 15 chouhada s’est déroulée jeudi au Carré des martyrs «Djebel Dhalaa», dans la commune de Ain Sefra (wilaya de Nâama), qui a fait l’objet d’une opération de réhabilitation, a-t-on appris du P/APC. Cette opération, a indiqué Kendoussi Belkacem, sera suivie par d’autres jusqu’à l’achèvement de la réinhumation des ossements de 140 chouhada qui ont été exhumés pour travaux de réfection.

L’opération de réinhumation s’est déroulée en présence des membres des organisations de moudjahidine et d’enfants de chouhada. Les travaux de réhabilitation ont été achevés au niveau du Carré des martyrs touchant différents aspects de ce site historique où une stèle commémorative a été érigée portant une liste nominative des chouhada de la commune. L’inauguration officielle aura lieu à l’occasion de la Journée nationale du chahid, commémoré le 18 février, a indiqué M. Kendoussi. Le projet de réfection du Carré des martyrs de la commune de Ain Sefra a comporté le réaménagement des tombes en marbre, l’édification d’une stèle commémorative et la réalisation de fresques portant les noms des martyrs, en plus de l’aménagement d’espaces et la réalisation d’une clôture. (APS)