El-oued : Approfondir les recherches sur le Chahid Taleb Larbi

Les participants au «séminaire sur le chahid Taleb Larbi Guemoudi», tenu jeudi à El-Oued, ont appelé à approfondir les recherches sur les sacrifices consentis par ce martyr et les autres chouhada qui ont fait la gloire du pays.

Les intervenants, chercheurs et universitaires ont souligné la nécessité d’approfondir les études et recherches historiques en vue de mettre au jour es sacrifices consentis par les Chouhada pour garantir la souveraineté et l’indépendance de l’Algérie. Le

Secrétaire général de l’organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC), Tayeb El-Houari, a à ce titre appelé à mettre en exergue les sacrifices du chahid Taleb Larbi, un des héros de la Révolution dans la région du Sud-est du pays, et les autres chouhada, ajoutant que «cette démarche s’insère au titre de la préservation de la mémoire collective nationale qui a façonné le passé et trace les repères de l’avenir».

L’universitaire Abdelmalek Sadek (Biskra), dans sa communication intitulée «Chahid Taleb Larbi et sa mission révolutionnaire», a indiqué que cette personnalité historique, à la tête de plus de 1.300 moudjahid, a fait l’évènement durant la guerre de Libération nationale après avoir déjoué les dessins du colonialisme. L’enseignante Kamla Farhat, (université d’El-Oued), a dans son exposé «Taleb Larbi soutien de l’arrière-base de la guerre de Libération», indiqué que «le Chahid fut un des canaux d’acheminement et d’approvisionnement en armes pour la révolution de libération notamment dans la région des Aurès». Les participants ont, lors de cette rencontre, abordé d’autres aspects de la vie et le combat du chahid Taleb Larbi Guemoudi.

Née en 1923 dans la région d’El-Oued, après avoir appris le saint Coran à la zaouïa Tidjania, cet orphelin qui a rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN), a été désigné par le commandant chahid Mustapha Benboulaid, à la tête du commandement de la région du sud-est , où il a pris part à des épopées contre le colonialisme français avant de tomber au champ d’honneur le 20 juin 1957 dans les frontières Est du pays. Cette première rencontre sur le chahid Taleb Larbi a été initiée par l’organisation nationale des enfants de chouhada, en coordination avec la bibliothèque publique d’El-Oued.(APS)