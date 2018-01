M. Hadjar rencontre les organisations estudiantines : La grève générale sera-t-elle évitée ?

Une rencontre est prévue aujourd’hui entre le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

M. Tahar Hadjar, et les représentants des organisations estudiantines agréées au siège du ministère, a-t-on appris. À l’ordre du jour, plusieurs questions d’actualités seront débattues dont la plus importante porte naturellement sur le débrayage annoncé pour le 14 janvier prochain annoncée par le CNES. Les représentants des étudiants vont saisir l’occasion pour plaider une amélioration urgente de leur situation pédagogique. «La vie estudiantine constitue un des aspects importants dans la bonne marche de l’université ainsi que dans l’amélioration de la qualité de la formation supérieure», estime notre source. En ce qui concerne les préoccupations pédagogiques, les organisations des étudiants ont demandé à augmenter les places pédagogiques et encourager davantage la recherche scientifique par un bon accompagnement durant la formation, que ce soit en master ou doctorat. Aussi, les étudiants demandent une amélioration de leurs conditions d’hébergement et de restauration et revendiquent l’augmentation de la bourse d’étude. D’autres revendications portent sur la question des transports. Ils mettent l’accent sur le manque de sécurité au niveau des arrêts de bus. Ils réclament également l’obtention de matériel technologique adapté pour l’étude de leurs spécialités. Il y a lieu de rappeler que le Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) a annoncé, fin décembre dernier, son intention d’entamer une grève générale illimitée, menaçant de paralyser l’université dès la prochaine rentrée, pour faire valoir sa plate-forme de revendications, qui selon lui «date de plusieurs années déjà». Ce mouvement de débrayage a été décidé suite à une assemblée générale ayant regroupé les représentants des syndicats, des travailleurs et des étudiants.

M. Milat Abdelhafid, coordinateur national du CNES, a fait savoir que cette grève, qui regroupera toute la communauté universitaire, prendra effet le 14 janvier. Il n’écarte pas l’annulation de la grève «si un consensus est engagé entre les deux parties». «Nous sommes toujours ouverts au dialogue», a-t-il dit.

Dans sa plate-forme de revendications, le conseil réclame à la tutelle la révision du statut particulier de l’enseignant chercheur, l’accélération des projets de construction de logements et l’amélioration des conditions socioprofessionnelles des enseignants.

Par ailleurs, le syndicaliste a fait savoir que les enseignants universitaires avaient à plusieurs reprises dénoncé le phénomène de violence à leur égard. «Des enseignants sont agressés par des pseudo-étudiants, et des étudiants qui sont agressés par d’autres étudiants. «Il faut que les choses changent», a-t-il déploré.

Pour mettre un terme à ce fléau de la violence, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est appelé, estime M. Milat, à prendre des mesures «dissuasives et urgentes».

Sur un autre volet, le syndicat «dénonce et condamne énergiquement les dépassements, intimidations et des fois agressions physiques et verbales orchestrées contre les syndicalistes dans l’exercice de leur activité, à l’instar de l’agression physique de certains coordinateurs, et interpelle la tutelle pour protéger les enseignants et à garantir le libre droit de l’exercice syndicale». «L’interdiction de tenir des réunions et assemblées générales au sein des universités est une atteinte à un droit constitutionnel, ainsi que l’exclusion du syndicat des différentes réunions de la tutelle avec les partenaires sociaux», a-t-il souligné.

Sarah A. Benali Cherif