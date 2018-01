Grève des médecins résidents : «Le dialogue reste ouvert»

En marge de la conférence sur la grippe saisonnière organisée jeudi dernier, le conseiller chargé de la communication au niveau du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Slim Belkessam, a déclaré que «le dialogue est ouvert et que si il y a des conditions rédhibitoires, c’est une autre paire de manche.

M. Belkessam a indiqué qu’»il y a 4 types de revendications, la première qui porte sur les œuvres sociales : une expertise juridique a été faite et on leur a confirmé leur droit légal de bénéficier des ouvres sociales. La deuxième concernait le service national qui n’est pas estimé comme un problème à poser au ministère de la Santé : il ne relève pas de notre compétence.» En ce qui concerne le service civil pour lequel il a été demandé l’aménagement et l’amélioration des conditions, le ministère a répondu favorablement.

À ce sujet, la première décision qui a été annoncée au représentant des médecins résidants est qu’il n’y aura pas d’affectation de nouveau médecin spécialiste dans un établissement hospitalier qui ne dispose pas de tous les moyens nécessaires à la pratique de sa spécialité ; pas d’envoi isolé en dehors d’un groupe, ni dans une wilaya qui ne garantit pas le droit à un logement décent ; mise en place de mesures incitatives à caractère financier au profit des médecins spécialistes qui effectuent le service civil dans les wilayas du sud et des hauts plateaux.

Concernant le volet pédagogique, on a rappelé qu’une commission mixte avait été mise en place avec le ministère de l’Enseignement supérieur qui a commencé à travailler. Le ministre de la Santé s’est engagé à proposé au ministre de l’Enseignement supérieur d’élargir cette commission aux représentants des médecins résidants pour que ces derniers puissent participer et constater par eux-mêmes la prise en charge et l’avancement des aspects liés au volet pédagogique. M. Belkessam a tenu à indiqué qu’«il fallait écouter toutes les parties avant de parler de répression ; il y a des résidents qui ont été blessés, mais des policiers aussi.

De manière générale, le dialogue doit l’emporter car seul le dialogue responsable et réaliste représente une manière civilisée de traiter les problèmes.»

W. B.